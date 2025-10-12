Santa Fe: una tormenta de tierra provocó un accidente múltiple en la ruta 34







Un accidente múltiple en la ruta 34, a la altura del pueblo Centeno, en Santa Fe, tras una tormenta de tierra que cubrió la zona y redujo la visibilidad. Videos grabados por testigos muestran los autos y camiones posterior al choque, en medio de una espesa nube de polvo.

Según comentó un testigo del choque que viajaba en una combi rumbo a Rafaela, hubo una tormenta de arena y el accidente sucedió "todo muy de repente, muy de golpe".

El hombre dijo que transitaban por Ruta provincial 34 y que el accidente "lo provocó un camión que venía delante nuestro, que ya estaba cruzado en la ruta".

Minutos antes de declarar en la subcomisaría séptima del Pueblo Casas de la Policía de Santa Fe, el testigo afirmó: "La visibilidad no ayudaba mucho, nosotros disminuimos la velocidad a 40, y nos encontramos con un camión de golpe, y los esquivamos hacia la derecha. Y el que venía atrás de nosotros no lo vio y se lo comió. Lo que hicimos nosotros con la camioneta es corrernos a unos 50 metros, 100 de la ruta, bajarnos y correr, y sentíamos las explosiones de los choques del auto que venía atrás".

accidente El hombre tambuién señaló que "hubo un camión que embistió una Suram por delante, y es lo que se ve en las imágenes del video. "Ahora estamos declarando, nos tienen acá (en la sede policial). Estábamos camino a Rafaela, teníamos que ir a cumplir un show. Gracias a Dios las seis personas que estamos dentro de la combi estamos bien, estamos declarando", remarcó.