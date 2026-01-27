Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 27 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.459,88 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.437,50.

El dólar blue cotiza a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.516,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5% .

El dólar MEP cotiza a $1.468,93 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 27 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 27 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.514,19, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 27 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s88.662, según Binance.