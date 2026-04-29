Plazo fijo en 2026: cuánto hay que invertir para generar $50.000 en 30 días

Actualmente, con tasas cercanas al 18%-19%, el plazo fijo sigue siendo una opción estable para generar ingresos mensuales.

Para alcanzar $50.000 en 30 días, se necesita un capital alto, debido al bajo rendimiento actual.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas argentinos, principalmente por su bajo riesgo y previsibilidad . Sin embargo, en 2026 las tasas de interés se mantienen en niveles relativamente bajos: entre el 18% y el 21% anual en bancos grandes.

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Esto implica que para obtener ganancias mensuales relevantes se necesita un capital elevado. Quienes buscan generar aproximadamente $50.000 en un plazo fijo a 30 días deben analizar cuánto dinero inicial necesitan invertir, considerando las tasas actuales del mercado.

se toma la Tasa Nominal Anual (TNA)

se divide proporcionalmente por los días del plazo (30 días)

se aplica sobre el capital invertido

Por ejemplo, una TNA del 18% equivale a aproximadamente un 1,48% mensual, mientras que una del 19% ronda el 1,58% mensual. Esto explica por qué las ganancias parecen bajas en comparación con el capital necesario: el rendimiento mensual es limitado.

Con una inversión de $3.500.000: Ganancia en sucursal: $51.780,82 Ganancia en home banking: $53.219,18



Esto confirma que, para alcanzar una rentabilidad cercana a los $50.000 mensuales, es necesario invertir $3,5 millones de pesos. La diferencia entre hacerlo en sucursal o de forma electrónica no es menor: los canales digitales suelen ofrecer mejores tasas, lo que permite obtener una mayor ganancia sin aumentar el capital.

tasas interés plazo fijo inversiones Depositphotos

Conocimientos fundamentales para invertir en un plazo fijo

Antes de invertir en esta herramienta, hay varios aspectos clave que conviene tener en cuenta:

es una inversión de bajo riesgo : el plazo fijo es una de las opciones más seguras del sistema financiero, ya que el capital y los intereses están garantizados por el banco. Esto lo convierte en una alternativa conservadora

: el plazo fijo es una de las opciones más seguras del sistema financiero, ya que el capital y los intereses están garantizados por el banco. Esto lo convierte en una alternativa conservadora el rendimiento es limitado : actualmente, los plazos fijos ofrecen tasas por debajo del 22% anual en la mayoría de los bancos. Esto implica que el crecimiento del dinero es moderado, especialmente frente a la inflación

: actualmente, los plazos fijos ofrecen tasas por debajo del 22% anual en la mayoría de los bancos. Esto implica que el crecimiento del dinero es moderado, especialmente frente a la inflación el dinero queda inmovilizado : Una vez constituido, el plazo fijo no puede retirarse hasta el vencimiento (mínimo 30 días en el caso tradicional)

: Una vez constituido, el plazo fijo no puede retirarse hasta el vencimiento (mínimo 30 días en el caso tradicional) conviene operar de forma digital : las tasas suelen ser más altas cuando la inversión se realiza por home banking o app. Esto permite mejorar el rendimiento sin asumir riesgos adicionales

: las tasas suelen ser más altas cuando la inversión se realiza por home banking o app. Esto permite mejorar el rendimiento sin asumir riesgos adicionales el capital necesario es alto para ganancias significativas: generar ingresos mensuales relativamente bajos (como $50.000) requiere millones de pesos invertidos

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Antes de constituir un plazo fijo, es recomendable:

comparar tasas entre bancos

elegir el canal electrónico para maximizar ganancias

definir si se busca liquidez o rendimiento

evaluar otras alternativas si el objetivo es ganarle a la inflación

El plazo fijo sigue siendo una herramienta simple y segura, pero con rendimientos acotados. Para generar ingresos más altos, el capital inicial es el factor determinante.