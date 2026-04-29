Javier Milei atacó a los periodistas en el Congreso: "Los corruptos son ustedes" + Seguir en









El mandatario cargó contra la prensa presente en el Congreso. Fue en la previa a la exposición de Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados.

Milei apuntó contra los periodistas.

El presidente Javier Milei volvió a apuntar fuertemente contra los periodistas, en este caso, contra la prensa presente en el Congreso para la exposición del informe de gestión de Manuel Adorni. Al ingresar al recinto, el mandatario expresó: "Los corruptos son ustedes", mientras el jefe de Gabinete se enfrentará a más de 4.000 preguntas vinculadas a su patrimonio y las sospechas de enriquecimiento ilícito.

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Milei periodistas Milei contra el periodismo en la Fundación Libertad: “ensobrados y corruptos” El mandatario cuestionó durante el discurso del pasado lunes la influencia de ciertos discursos mediáticos y expresó: “No puede ser que nos dejemos psicopatear por los kukas, no puede ser que le compremos la mentira a los periodistas ensobrados y corruptos”.

Durante su intervención, Milei sostuvo que la economía argentina atravesó dos momentos complejos recientes: un “shock político” en 2025 y un escenario internacional adverso en el presente. Sin embargo, aseguró que el país logró sostener una base macroeconómica sólida.

El Presidente también apuntó a quienes, según su visión, adoptaron relatos críticos hacia el Gobierno. En ese marco, lanzó: “¿Qué parte no se está entendiendo? no se dejen psicopatear por los kukas. Entiendo que los kukas hablan para los kukas cabeza de termo, pero no puede ser que alguno que haya abrazado alguna vez las ideas de la libertad se coma todos estos relatos”.

En otro tramo del discurso, Milei profundizó sus críticas hacia el rol de los medios y algunos periodistas, a quienes acusó de difundir información falsa. “No puedo creer que los tomen por tontos y que lo compren porque tal o cual periodista mentiroso ensobrado corrupto repite esa mentira”, sostuvo.

Además, amplió sus cuestionamientos más allá de medios tradicionalmente opositores: “Y lo peor de todo es que esa mentira no está solo en Página 12 o en C5N, está en los que supuestamente alguna vez defendieron las ideas de la libertad y hoy son más zurdos que Página 12”. milei adorni Milei fue al Congreso para apoyar a Manuel Adorni. Presidencia Javier Milei llevó a todo el Gabinete al Congreso para apoyar a Manuel Adorni Milei llegó al Congreso junto a todo su Gabinete para respaldar a Manuel Adorni durante la presentación de su informe de gestión en la Cámara de Diputados, en una sesión atravesada por tensión política y cuestionamientos sobre su patrimonio. La llegada del mandatario se dio pasadas las 10:00, en medio de un fuerte operativo de seguridad y con el Congreso vallado. Milei ingresó acompañado por figuras clave de su gobierno, en una señal explícita de apoyo a Adorni, quien enfrenta un escenario complejo frente a la oposición. Entre los presentes estuvieron el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. También participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y Eduardo “Lule” Menem.