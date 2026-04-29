La Corte Suprema de EEUU anuló una disposición clave de la ley de Derechos Electorales

Se trata de una limitación racial en el trazado de los mapas electorales. La medida significa una victoria para la administración del presidente Donald Trump y divide al estado de Luisiana, con más de un 25% de población negra.

El fallo se emitió en medio de una batalla entre los estados gobernados por republicanos y demócratas, de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

La Corte Suprema de EEUU anuló este miércoles una disposición clave de su ley de Derechos Electorales , al limitar la consideración de la raza en el trazado de los mapas electorales de cara a los comicios legislativos de noviembre . Se trata de un fallo que divide al estado de Luisiana y beneficia a los republicanos y la administración de Donald Trump .

El fallo se emitió en medio de una batalla entre los estados gobernados por republicanos y demócratas en todo el país , relacionada con la redistribución de los distritos electorales. Este factor es importante ya que incide en la modificación de la composición de los distritos congresionales con fines partidistas, de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

La decisión de los jueces sobre el fallo, impulsado por el sector más conservador de la Corte, logró bloquear un mapa electoral que otorgaba a Luisiana un segundo distrito congresional de mayoría negra . Jueces liberales y algunos expertos legales denunciaron que la acción que va contra la Sección 2 de la ley de Derechos Electorales.

En EEUU existe un proceso llamado redistribución de distritos, donde los límites de cada uno se reconfiguran para reflejar los cambios demográficos medidos por el censo nacional que se realiza cada 10 años. Así, esta redistribución es llevada a cabo por las legislaturas estatales una vez por década.



Después de que la legislatura de Luisiana, controlada por los republicanos, aprobara un mapa que incluía solo un distrito de mayoría negra tras el censo de 2020, un grupo de votantes negros de ese estado presentó una demanda, luego avalada por un juez federal. En este fallo, se dictaminó que el mapa probablemente perjudicó a los votantes negros al violar la Sección 2.

El posible beneficio a Trump y de qué trata la Sección

Trump y sus partidarios esperan conservar sus ajustadas mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado de EEUU. Por su parte, el juez que redactó el fallo, Samuel Alito, sostuvo que el objetivo de la Sección 2 ahora debe ser hacer cumplir la prohibición constitucional de discriminación racial intencional, siguiendo la 15.ª Enmienda.

"Solo cuando se entiende de esta manera, la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales encaja adecuadamente dentro del poder de aplicación de la Decimoquinta Enmienda", sostuvo sobre este ítem que autoriza al Congreso a aprobar leyes que garanticen que el derecho al voto no se niegue "por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre".