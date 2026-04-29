Dólar, tasas e inflación: qué espera el mercado para mayo tras la fuerte apreciación del peso en lo que va del año

Diferentes analistas de la city ven que "colocarse en pesos empieza a tener mayor riesgo", aunque el exceso de oferta de dólares podría mantener la calma en el mercado. Un tipo de cambio a $1.500, para algunos analistas, no luce imposible, pero tampoco generaría estrés.

Tasas negativas, dólar barato e inflación arriba del 3% . Así podría sintetizarse el sendero de estas tres variables clave durante abril, pero las expectativas comenzaron a entrar en tensión. El mercado insiste en que la apreciación del peso no estaría siendo del todo "sostenible". El economista Carlos Melconian , que asegura no pertenecer al club de los "devaluadores" , afirmó a Ámbito que "si clavás el tipo de cambio en $1.400 e inflación al 30%, un día vas a tener un problema" .

Sin embargo, el exceso de oferta producto de la estacionalidad de la cosecha hace este nivel " inconvenientemente insostenible ", según el especialista. "La pregunta es si esto que decimos entre oferta y demanda de dólares, puede matchear con la compra de dólares del BCRA. Está la sensación de que hay dominio de la situación, pero si la inflación sigue a este ritmo, para la dolarización de portafolio el tipo de cambio sin modificar es cada vez más atractivo y menos competitivo ", agregó.

Diferentes analistas del mercado empiezan a ver que "colocarse en pesos empieza a tener mayor riesgo" . "Las tasas están bajas y el dólar se percibe que está barato", asegura Martín Sarano , economista de la Fundación Internacional Bases, en diálogo con Ámbito. Y añade: Si a eso le sumás que el dólar tiene mucho recorrido hasta el techo de la banda, es lógico que se cierren operaciones que ya hicieron ganar mucha plata y ahora esperen a ver qué pasa".

El dólar oficial mayorista , referencia del mercado, cerró este martes a $1.405 para la venta y se dirige a cerrar abril con una leve suba de $23 (+1,7%).

En línea con el análisis de Sarano, el economista Federico Glustein subraya que el desarme de posiciones de carry trade es un hecho, debido a la posición de que el dólar está atrasado (o el peso apreciado). Pese a ello, mayo es un mes de alto nivel de oferta de divisas por la cosecha, aunque también destacaron el ingreso por parte de la minería y combustible, así como los ingresos por colocaciones de ON y algo del RIGI.

Gracias a esa afluencia de divisas, por más que las tasas reales se mantengan negativas el escenario será de calma cambiaria, según Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras. Si bien el especialista también observa que hay una mayor dolarización de carteras, "un FX más cerca de $1.500 puede ser posible y ello no significaría tensión ni mucho menos", afirma.

Por su parte, Glustein coincide en que "las tasas van a continuar bajas", en concordancia con la mirada del mercado (REM), "sobre todo para resolver el alto nivel de mora crediticia y a su vez fomentar la actividad económica sin descuidar el flanco externo".

El último relevamiento de expectativas del mercado realizado durante marzo ubicaba al dólar oficial mayorista en $1.449 para la venta durante mayo, Glustein coincide que en el quinto mes del año se ubicará por debajo de los $1.500, con "el BCRA comprando el excedente para estabilizar, aunque esto genere cierto desarme de posiciones en pesos y se traslade a dólares".

"Lo único que por ahí puede llegar a incrementar la demanda estaría dado por el comienzo de pago de dividendos al exterior por ejercicios comerciales finalizados en diciembre pasado", enfatiza el operador Gustavo Quintana. Ante ese escenario, "salvo algo imprevisto, no me parece que haya cambios significativos", dice con firmeza.

En una mirada un poco más a largo plazo, Reschini destaca que "en la segunda mitad del año tendríamos que ir hacia tasas, como mínimo neutrales, y dónde se ubiquen dependerá de las expectativas de inflación, en gran medida".

Inflación: después de superar el 3% podría desacelerarse

El Gobierno insiste que después del pico de 3,4% en marzo, se comenzaría un proceso de desinflación nuevamente. "Cuando estábamos en mayo en una inflación del 1,5%, el nuevo salto a niveles de entre 2% y 3,5% obedeció a la caída en la demanda de dinero producto de un shock interno histórico y de la dolarización", describió el ministro de Economía, Luis Caputo, en Expo EFI, citando a Javier Milei en su alocución en la cena de la Fundación Libertad.

"Cuando la tasa baja, el tipo de cambio sube. Sin embargo, ahora la tasa baja y el tipo de cambio se aprecia, lo cual es una muestra fuerte de que se está recuperando la demanda de dinero", añadió.

“La base monetaria sigue siendo la misma, porque hubo una caída en la demanda de dinero. Entonces, la inflación tarde o temprano va a ceder”, había asegurado Milei en la cena de la Fundación Libertad. Vale aclarar que el presidente había asegurado que para agosto el índice iba a empezar con 0, algo que aún luce difícil.

De cara a abril, la inflación se espera que perfore nuevamente el nivel del 3%. Desde Equilibra prevén que se ubique cercana al 2,4%, aunque todavía no cerraron la variación mensual, mientras que desde EcoGo señalan que estiman que podría posicionarse en el 2,5% y desde GMA Capital la ubican cerca del 2,6%. Con la expectativa más baja, mayo ya se proyecta con un piso menor que abril, luego de que en marzo el IPC diera 3,4%.

"La desaceleración de la inflación se explica porque el precio de la carne se mantuvo estable. Estacionales, por su parte, están jugando a favor: la ropa -con el cambio de temporada- no mostró sobresaltos y las verduras y frutas están bajando. Entonces, todos los shocks que tenías estos meses estarían calmados y queda la inflación inercial", explicó el economista de Equilibra, Gonzalo Carrera.