Manuel Adorni expone en Diputados y la oposición se prepara para acorralarlo

En medio de las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y a más de un mes de no hacer declaraciones públicas, el jefe de Gabinete asiste al Congreso a exponer su primer informe de gestión, acompañado por los Milei, el Gabinete, senadores y otros funcionarios. Los bloques opositores apuestan a dejarlo en "orsai".

Después de más de un mes, Manuel Adorni rompe el silencio. Lo hará este miércoles cuando presentará su primer informe de gestión ante el Congreso . La jornada será una verdadera prueba de fuego para La Libertad Avanza , que no solo tendrá al jefe de Gabinete como protagonista, sino también a un importante grupo de ministros, funcionarios y legisladores, además de los hermanos Milei, que seguirán el debate desde los palcos. También será una sesión clave para la oposición , que tiene un gran desafío por delante: dejar de lado los egos y trabajar de manera coordinada para acorralar al ministro .

La cita es este miércoles a las 10.30 . Tras la reunión de la Mesa Política que se celebró este lunes por la tarde, quedó ratificado que los hermanos Milei y el resto de Gabinete presenciarán la sesión que tendrá a Adorni en el centro de la escena. Es la primera vez que un Presidente y sus ministros asisten al Congreso para presenciar este tipo de sesiones informativas.

Se trata de una nueva anomalía libertaria que tiene como objetivo transmitir un apoyo contundente al funcionario cuyo patrimonio y gastos personales no se condicen con sus ingresos y que contrastan con el nivel de vida que llevaba antes de ser funcionario. Para colmo, se detectaron varias omisiones en las declaraciones juradas que presentó desde que desembarcó en la Casa Rosada.

Así las cosas, la Mesa Política que conduce Karina Milei decidió aprovechar la sesión informativa contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional como escenario para que Adorni rompa el silencio.

El funcionario podría haber optado por enviar el informe por escrito y no apersonarse en el Congreso. También podría haber elegido el Senado. Es que la última vez que su antecesor, Guillermo Francos, expuso ante el Poder Legislativo, lo hizo en la Cámara baja. Por una cuestión de alternancia, a Adorni le correspondía el Senado. Que es una Cámara menos numerosa, y donde rigen “mejores modales”. La elección, ¿habrá respondido a que el Senado lo conduce Victoria Villarruel, hoy enfrentada con Milei, mientras que Diputados lo conduce el “karinista” Martín Menem? ¿O porque en el Senado quien verdaderamente manda es Patricia Bullrich, una de las principales adversarias que el ministro tiene puertas adentro?

Como fuere, en la sesión informativa, Adorni hablará por primera vez desde la conferencia de prensa fallida, en la que salió poco airoso luego de cuestionar las preguntas de los “apenas periodistas”. Luego de aquel día, el jefe de Gabinete se llamó al silencio: no dio más conferencias y se limitó a posar y participar de actos protocolares, sin hacer declaraciones.

Ahora, Adorni se prepara para volver al ruedo. Y lo hará para responder las más de 4.600 preguntas que le enviaron los diputados de la oposición, de las cuales apenas 60 son del “caso Adorni”.

Es que, cuando se enviaron las consultas, solo se conocía que el jefe de Gabinete había subido a su esposa al avión oficial, rumbo a los Estados Unidos; y que había viajado en jet privado a Uruguay. Este último, costeado por el periodista Marcelo Grandio, quien tenía su propio streaming en la TV Pública que depende del ministro. Es decir, todavía no se conocían sus casas sin declarar ni el viaje a Aruba (que pagó en dólares y en efectivo).

Karina Milei Ministros Gabinete Los ministros que no rinden cuentas en el Congreso irán a apoyar a Adorni. Mariano Fuchila

Lo llamativo es que Adorni irá acompañado no solo por sus equipos técnicos, como se acostumbra en este tipo de sesiones, que son un acto estrictamente administrativo. Sino que, además, irá acompañado por los hermanos Milei; los ministros y los senadores nacionales de La Libertad Avanza. Y, como dijeron altas fuentes libertarias, también dirán “presente” “algunos funcionarios más y legisladores provinciales que anden por la zona”. Más que un acto administrativo, será una verdadera puesta en escena en la que, desde los palcos, los libertarios respaldarán al ministro coordinador.

Lo paradójico es que esos mismos ministros que irán a apoyar a Adorni, son los que no pisan el Congreso para rendir cuentas ni defender sus propias gestiones. Por caso, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, jamás fue a presentar un presupuesto libertario ni el acuerdo con el FMI a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Su par de Salud, Mario Lugones, tampoco asistió a rendir cuentas por el incumplimiento a la Ley de Discapacidad, el presunto pago de coimas en la ANDIS, ni por el fentanilo adulterado, pese a las reiteradas convocatorias hechas por la oposición.

Ahora, ellos y el resto del Gabinete dirán “presente” en Diputados para “bancar” Adorni.

La oposición y el efecto Francos

No solo Adorni pone mucho en juego este miércoles. La oposición, también. Luego de pedir su interpelación y de citarlo al Congreso en más de una ocasión, ahora estarán cara a cara con el ministro. Este tiene una ventaja: los diputados no tienen la posibilidad de repreguntar.

La sesión estará dividida en tandas de preguntas, que los bloques harán ordenados de menor a mayor número de integrantes. Estas tandas serán intercaladas con las respuestas de Adorni. En este tramo, el ministro puede decidir qué responder y qué obviar. También se puede valer del informe escrito para no responder de manera oral. “Eso está respondido en el informe”, podría ser una de las muletillas a las que apele el funcionario.

Es aquí que la oposición deberá apelar a la coordinación: en caso de que Adorni no responda, o responda a medias, son los diputados de los bloques siguientes los que deberán recoger el guante para arrinconar a Adorni con repreguntas. Lo mismo si el funcionario se contradice.

A esto hay que sumarle que los diputados no quieren limitarse a consultarle al ministro sobre su patrimonio. También quieren ponerlo entre la espada y la pared por otros temas sensibles. Por caso, la marcha de la economía; por las leyes sancionadas por el Congreso que siguen sin cumplirse (Discapacidad y Financiamiento Universitario); por causas como $LIBRA y ANDIS, así como también, por la falta de obras en el interior del país.

Por todo esto, en la previa a la sesión, los bloques opositores, entre los que se encuentra Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Provincias Unidas, así como también la Izquierda o Coherencia (de Marcela Pagano), se las ingenian para trabajar de manera coordinada. Los popes de cada bloque mantienen contactos entre sí para establecer el reparto de los temas, y evitar que quede algún ítem resonante sin ser tratado.

Provincias Unidas Diputados Pichetto Lousteau La oposición apuesta a no darle motivos a Adorni para que abandone el recinto. Mariano Fuchila

Pero además, están bajando un mensaje claro a los diputados: no hay que darle motivos a Adorni para que se pare y abandone el recinto, como hizo Francos en el Senado luego de que la peronista Cristina López lo tildara de “mentiroso” por sus declaraciones en torno a la soberanía de las Malvinas. En otras palabras, que ningún diputado insulte al funcionario ni que monte un “espectáculo”, como lo hizo, por caso, Florencia Carignano (UP), cuando le desenchufó los equipos a los trabajadores de la Cámara, durante el debate de la Reforma Laboral.

En todo caso, aspiran los opositores, si Adorni abandona el recinto antes de tiempo, que sea porque, como explicó un diputado: “Quedó acorralado o porque no pudo responder, no porque nosotros le dimos motivos para que lo haga”.

“No hay que entrar en su juego”, insisten los legisladores que están trabajando en la coordinación de la sesión. Si bien desconocen si Adorni irá con una estrategia defensiva o si irá a la “ofensiva” –con “carpetazos” o acusaciones– su objetivo es conseguir que Adorni quede expuesto o en “orsai”.

Mientras el objetivo de la oposición es claro: arrinconar a Adorni, la gran duda es qué busca el oficialismo con semejante despliegue. Más allá de expresar un apoyo incondicional a uno de los miembros de la mesa chica del Gobierno, ¿qué sería, para LLA, un triunfo? ¿y una derrota? Si la sesión fracasa, Adorni, a quienes muchos tildan "salvavidas de plomo" dejaría pegado a todo el Gobierno, con los hermanos Milei incluidos. La apuesta es grande.