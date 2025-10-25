Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 25 de octubre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas crecieron u$s43 millones en la semana.

El dólar oficial minorista operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las reservas brutas internacionales crecieron por tercera rueda consecutiva, en esta oportunidad u$s223 millones, y cerraron en u$s41.211 millones. De esta manera, acumularon un alza de u$s43 millones en la semana.

En cuanto a los retornos de los plazos fijos que informa el BCRA, la tasa nominal anual (TNA) TAMAR subió levemente hasta el 54,88% (70,91% efectivo), mientras la TNA BADLAR cedió en el 48,63% (60,99% efectivo).

A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 25 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492, unos $13 por encima del cierre del jueves. De este modo, en la última rueda previa a las elecciones quedó a solo 50 centavos del techo de la banda.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, sábado 25 de octubre El dólar blue se vendió a $1.525 y la brecha con el oficial se ubicó en el 2,2%.

Valor del MEP hoy, sábado 25 de octubre El dólar MEP cotizó a $1.549,44 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en 3,6%. Valor del dólar CCL hoy, sábado 25 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.567,21 y la brecha con el dólar oficial es del 5%. Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 25 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50. Cotización del dólar cripto hoy, sábado 25 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.546,32, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, sábado 25 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.447, según Binance.