Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 24 de octubre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue mostró un leve retroceso.

El dólar blue opera a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 3,1%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 24 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.479, $10 por debajo respecto del miércoles.

Valor del MEP hoy, viernes 24 de octubre El dólar MEP cotiza a $1.544,56 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 4,4%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 24 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.562,95 y la brecha con el dólar oficial es del 5,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 24 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.956,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 24 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,03, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 24 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.378, según Binance.