El dólar blue opera a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 3,1%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 24 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: el dólar cedió ante otra intervención de EEUU, mientras ADRs volaron y bonos repuntaron
-
El dólar blue cayó por primera vez en ocho jornadas y se alejó de su récord histórico
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 24 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.479, $10 por debajo respecto del miércoles.
Valor del MEP hoy, viernes 24 de octubre
El dólar MEP cotiza a $1.544,56 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 4,4%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 24 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.562,95 y la brecha con el dólar oficial es del 5,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 24 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.956,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 24 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,03, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 24 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.378, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario