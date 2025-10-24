Elevan a alerta naranja por tormentas con ráfagas de más de 100 km/h







El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que durante la madrugada del sábado se esperan tormentas fuertes y posible caída de granizo. Continúa vigente el nivel amarillo para la noche del viernes, con lluvias intensas y ráfagas de hasta 90 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes un nuevo alerta naranja por tormentas para la madrugada de este sábado, que afectará a distintas regiones del país. Según el parte oficial, el fenómeno podría incluir abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora y caída de granizo.

Las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada. Además, se mantiene vigente el alerta amarillo para la noche de este viernes, cuando se prevén lluvias y tormentas localmente fuertes, con ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados de entre 40 y 70 milímetros.

Desde los organismos de emergencia recomiendan a la población evitar circular por calles anegadas, retirar objetos sueltos de balcones y terrazas, y asegurar elementos en obras de construcción para prevenir accidentes. También se sugiere no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua, no arrojar residuos fuera de horario y mantener despejados los sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

A los automovilistas, se les recuerda conducir con extrema precaución, mantener las luces encendidas, reducir la velocidad y respetar las distancias de frenado, dado que la lluvia disminuye la visibilidad.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.