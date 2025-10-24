Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 24 de octubre

El dólar tendrá este viernes la última rueda antes de unas elecciones 2025 que son percibidas por el mercado como un punto de llegada para el actual régimen cambiario, más allá de que el Gobierno asegura que se mantendrá después del domingo. Por eso, hay fuerte expectativa. ¿Se reactivará la presión ante la demanda de cobertura para llegar dolarizado a los comicios?
Economía en recesión: tras leve rebote de agosto, los primeros datos de septiembre anticipan una nueva caída
Las proyecciones de las consultoras muestran que el noveno mes del año no fue positivo para la actividad económica. Para el acumulado de 2025 se espera un crecimiento menor a 4%.
Por Santiago Reina
