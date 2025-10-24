SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
24 de octubre 2025 - 09:12

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 24 de octubre

El mercado enfrenta la última rueda previa a las elecciones 2025 y hay expectativa por el dólar.

El mercado enfrenta la última rueda previa a las elecciones 2025 y hay expectativa por el dólar.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar tendrá este viernes la última rueda antes de unas elecciones 2025 que son percibidas por el mercado como un punto de llegada para el actual régimen cambiario, más allá de que el Gobierno asegura que se mantendrá después del domingo. Por eso, hay fuerte expectativa. ¿Se reactivará la presión ante la demanda de cobertura para llegar dolarizado a los comicios?

Mientras tanto, ayer hubo una fuerte suba de los ADRs y rebotaron los bonos. Será clave ver si se sostiene esa tendencia.

Live Blog Post

Economía en recesión: tras leve rebote de agosto, los primeros datos de septiembre anticipan una nueva caída

Las proyecciones de las consultoras muestran que el noveno mes del año no fue positivo para la actividad económica. Para el acumulado de 2025 se espera un crecimiento menor a 4%.

Por Santiago Reina

Live Blog Post

Wall Street opera con subas en el premarket a la espera del demorado dato de la inflación de EEUU

Es un dato que cobra particular relevancia de cara a la reunión de la Reserva Federal la próxima semana, en una situación atípica para el banco central norteamericano ante la falta de estadísticas por el cierre del gobierno norteamericano.

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: "alea iacta est", el mercado cruza el Rubicón y espera la reacción del 27-O

El mercado aguarda atento a la reacción oficial del próximo lunes tras los resultados electorales. El Patria cierra un fondo, pero no el de Rodríguez Peña.

Live Blog Post

Tras las elecciones, el mercado apuesta al regreso de la demanda de pesos

Para que se cumpla esa proyección, debería darse un resultado electoral favorable para el Gobierno. En este contexto, Economía enfrenta vencimientos por alrededor de $11 billones, un monto que difícilmente logre renovar en su totalidad.

Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

Cumbre financiera en el Teatro Colón: el CEO de J.P. Morgan reunió a banqueros y empresarios argentinos

Jamie Dimon, CEO del banco estadounidense, encabezó un encuentro privado en Buenos Aires con referentes del mundo corporativo internacional y figuras destacadas del empresariado local, en el marco del encuentro anual de la entidad.

Live Blog Post

Dólar: a cuánto estará el valor de la divisa, según el equipo económico

La estrategia oficial en función de la elección y la posible reacción de los mercados. Las definiciones de Caputo. El apoyo de los Estados Unidos.

Por Liliana Franco

Live Blog Post

Dólar futuro: el BCRA vendió cerca de u$s7.000 millones para dar cobertura de devaluación previo a elecciones

Llegamos a las elecciones generales luego de más de dos meses de fuerte intensidad en el frente cambiario, marcados por una intervención conjunta entre el Banco Central (BCRA), el Tesoro argentino y el de EEUU. A lo largo del mes, la posición de la autoridad monetaria en el mercado de futuros se mantuvo en niveles elevados, con días de fuerte volumen, reflejando los esfuerzos oficiales por anclar las expectativas de devaluación en la antesala de las elecciones generales.

Por Giuliana Iglesias.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias