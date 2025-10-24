Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 24 de octubre

Live Blog Post

Dólar futuro: el BCRA vendió cerca de u$s7.000 millones para dar cobertura de devaluación previo a elecciones

Llegamos a las elecciones generales luego de más de dos meses de fuerte intensidad en el frente cambiario, marcados por una intervención conjunta entre el Banco Central (BCRA), el Tesoro argentino y el de EEUU. A lo largo del mes, la posición de la autoridad monetaria en el mercado de futuros se mantuvo en niveles elevados, con días de fuerte volumen, reflejando los esfuerzos oficiales por anclar las expectativas de devaluación en la antesala de las elecciones generales.

Por Giuliana Iglesias.