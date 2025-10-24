Elecciones 2025 EN VIVO: arranca la veda electoral de cara a un domingo clave

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña de Provincias Unidas con un llamado a “romper la grieta”
La vicegobernadora y primera candidata a diputada nacional de Provincias Unidas en Santa Fe, Gisela Scaglia, realizó su cierre de campaña en Rosario, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “Hoy, acá en Rosario, les digo: somos el equipo de la invencible provincia de Santa Fe, la provincia que se anima a todo, que le demuestra a la Argentina que se pueden hacer las cosas de otra manera”, sostuvo Scaglia.
Durante su discurso, la candidata destacó el trabajo realizado por la gestión provincial y llamó a consolidar un modelo distinto al de las fuerzas nacionales. “Somos distintos: no nos robamos la obra pública como hicieron los kirchneristas, pero tampoco la abandonamos como hizo La Libertad Avanza, que no hizo un solo kilómetro de ruta en nuestra provincia”, señaló. Además, recordó la lucha contra el crimen organizado: “Cuando Rosario sangraba y lloraba, asumimos el compromiso de devolverle la paz, de terminar con un modelo garantista que protegía a los delincuentes y dejaba a las víctimas encerradas”.
Scaglia cerró su mensaje con una consigna política: “El kirchnerismo nunca más va a gobernar la Argentina. Vamos a ser antikirchneristas en el Congreso, a defender la República y a cuidar al país, porque cuando cuidamos a la Argentina, cuidamos a Santa Fe”.
Por su parte, Pullaro enfatizó el carácter federal de Provincias Unidas y criticó la polarización nacional: “No nos vamos a dejar imponer dos modelos que se discuten desde Buenos Aires. Por un lado, están los que fundieron a la Argentina y dejaron a Rosario librada al narcotráfico. Y por el otro, los que hace apenas dos años prometían dolarizar la economía y hoy parecen estar llenando de pesos a Estados Unidos”.
