Elecciones 2025 EN VIVO: arranca la veda electoral de cara a un domingo clave

Milei cerró campaña de LLA en Rosario: "Tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso"

El presidente Javier Milei encabeza en Rosario el cierre de campaña de La Libertad Avanza, acompañado por gran parte de su Gabinete y por candidatos de todas las provincias para las elecciones legislativas del domingo. El mandatario llamó a votar a su espacio y remarcó: "Tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y avanzar con las reformas que la Argentina necesita".

De esta manera, le habló a la juventud y remarcó: "No comentan el mismo error que nosotros, no desperdicien esta oportunidad. Les pido que salgan y sigan militando como en 2023, cuando convencieron a sus amigos y familiares de hacer lo imposible. Si hay algo caracteriza a este Gobierno es haber hecho posible lo que todos decían que era imposible", dijo y agregó: "No aflojen, vamos por el buen camino. Esta vez va a tener sentido", reiterando el lema de la campaña libertaria.

Al igual que hizo en sus últimos actos, el mandatario llegó al escenario luego de caminar entre la multitud que asistió a escucharlo. Hubo referentes de organizaciones como Las Fuerzas del Cielo, La Púrpura, la juventud del partido de La Libertad Avanza y otros espacios aliados que viajaron desde Buenos Aires para presenciar el evento. "Son el motor de este proceso de cambio que ha empezado y ya no lo pueden frenar", agradeció Milei.

