El mercado hace sus últimas apuestas antes de las elecciones 2025: suben los ADRs, pero los bonos operan mixtos







Las acciones argentinas operan con mayoría de alzas tanto en Wall Street como en la plaza local. Los inversores viven una jornada de ansiedad a la espera de los resultados.

El riesgo país opera en 1.082 puntos. Depositphotos

En la última rueda antes de las elecciones 2025, las acciones argentinas operan con mayorías de alzas tanto en Wall Street como en la plaza local. Mientras, los bonos en dólares se mueven con disparidad en los mercados internacionales.

Los ADRs que muestran mayores subas son Edenor, con 4,3%; seguida de Telecom Argentina (4%) y Galicia (2,4%). Entre las pocas empresas que bajan están Ternium (0,1%), Irsa (0,4%), y Grupo Supervielle (-2,3%).

Mientras, en las empresas argentinas que cotizan directamente en Wall Street destaca la suba de Mercado Libre, con 0,72%, y la baja de Bioceres, con un desplome de 5,2%.

En la plaza local, el S&P Merval registra una subas de 0,8% en su tramo en pesos, hasta los 2.071.130 puntos y 1,1% en su versión en dólares, hasta los 1.340 puntos.

argentina mercados acciones merval Los ADRs y bonos subieron ayer, pero no alcanzaron a compensar las pérdidas de los días previos. Depositphotos Bonos y riesgo país Por su parte, en el sector de los bonos argentinos en el exterior operan dispares, con bajas en los tramos más corto, como es el caso de los globales de 2029 y 2030 con retrocesos de 0,07% en ambos casos. Por su parte, en los tramos más largo hay subas de hasta 0,79%, como el Global 35.

Este viernes se conoció el riesgo país del día anterior, debido a que el índice elaborado por J.P. Morgan desde hace unos meses se actualiza con un día de rezago. Bajó desde los 1.123 de la rueda previa hasta los 1.082 que se conocieron esta jornada.