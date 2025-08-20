Dólar hoy: a cuánto opera este miércoles 20 de agosto







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Dólar oficial: el volumen operado fue el más alto desde abril y la divisa encadenó su 12° caída consecutiva. Depositphotos

El dólar oficial cotizó en $1.271,81 para la compra y a $1.312,80 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.340, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 20 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.292,50.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 20 de agosto El dólar blue se vendió a $1.340 y la brecha con el oficial se ubicó en el 3,7%.

Valor del MEP hoy, miércoles 20 de agosto El dólar MEP opera a $1.297,02 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 20 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.305,65 y la brecha se posiciona en 1%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 20 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 20 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.305,65, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 20 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.509, según Binance.