20 de agosto 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 20 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue resistió la tendencia bajista del oficial y el MEP: la brecha se amplió a máximos de un mes.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

De esta manera, la cotización del tipo de cambio paralelo se mantuvo estable. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 3,7%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 20 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.292,50.

Valor del MEP hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar MEP opera a $1.297,02 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.305,65 y la brecha se posiciona en 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.305,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 20 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.509, según Binance.

