Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 20 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue resistió la tendencia bajista del oficial y el MEP: la brecha se amplió a máximos de un mes.

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

De esta manera, la cotización del tipo de cambio paralelo se mantuvo estable. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 3,7%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.292,50.

El dólar MEP opera a $1.297,02 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.305,65 y la brecha se posiciona en 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 20 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.305,65, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 20 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.509, según Binance.