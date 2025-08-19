Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial martes 19 de agosto

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este martes 19 de agosto.
¿Cómo se juega al Quini 6?
El apostador elige 6 números al azar sobre un total de 46 que van desde el '00' al '45 inclusive. Con los números seleccionados, se puede participar en 3 modalidades distintas del Quini 6:
El juego posee 3 modalidades de apuestas:
- Tradicional (Primer Sorteo y Segunda del Quini)
- Revancha
- Siempre sale
Para participar de las modalidades "Revancha" y "Siempre sale", es necesario haber apostado en la "Tradicional".
