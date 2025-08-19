SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
19 de agosto 2025 - 08:09

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial martes 19 de agosto

Quiniela.

Resultados de la quiniela nacional y provincial del 19 de agosto del 2025.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El apostador elige 6 números al azar sobre un total de 46 que van desde el '00' al '45 inclusive. Con los números seleccionados, se puede participar en 3 modalidades distintas del Quini 6:

El juego posee 3 modalidades de apuestas:

  • Tradicional (Primer Sorteo y Segunda del Quini)
  • Revancha
  • Siempre sale

Para participar de las modalidades "Revancha" y "Siempre sale", es necesario haber apostado en la "Tradicional".

Todos los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional ayer, lunes 18

  • A la cabeza: 5647

Todos los resultados:

  • 1: 5647
  • 2: 0082
  • 3: 1710
  • 4: 7379
  • 5: 2752
  • 6: 1967
  • 7: 6908
  • 8: 2514
  • 9: 8855
  • 10: 1979
  • 11: 1190
  • 12: 6614
  • 13: 8910
  • 14: 3835
  • 15: 0826
  • 16: 1385
  • 17: 9534
  • 18: 5624
  • 19: 9338
  • 20: 2219

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

  • La Previa (a las 10).
  • La Primera (a las 12).
  • La Matutina (a las 15).
  • La Vespertina (a las 17:30).
  • La Nocturna (a las 21).

