El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.478,30 para la compra y a $1.561,30 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este martes 19 de agosto
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerró este lunes 18 de agosto
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto opera este lunes 18 de agosto
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó en $1.623,75 para la compra y a $1.654,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.031,07.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 19 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.293, $7 por debajo respecto del cierre previo.
Cómo cotiza el dólar futuro hoy, martes 19 de agosto
Los contratos de dólar futuro anotaron caídas en todos sus plazos este lunes. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.313,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.496.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 19 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.340 y la brecha con el oficial se ubicó en el 3,6%.
Valor del MEP hoy, martes 19 de agosto
El dólar MEP opera a $1.298,44 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 19 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.302,57 y la brecha se posiciona en 0,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 19 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 19 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1319,86, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 19 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.667,9, según Binance.
Dejá tu comentario