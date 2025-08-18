El dólar blue anotó su mayor suba en un mes y cerró casi $50 por encima del oficial mayorista

Conocé cómo cerraron el dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró en $1.340 este lunes 18 de agosto.

El dólar blue registró su mayor suba en un mes este lunes 18 de agosto y cerró casi $50 por encima del tipo de cambio oficial mayorista.

El informal aumentó $20 durante la jornada, hasta los $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . De este modo, la cotización recuperó todo lo que había bajado en el cierre de la semana pasada.

La brecha con el mayorista se ubicó en el 3,6%. Mientras tanto, el precio del "billete verde" en el Banco Nación cerró en los $1.315, $5 por encima del valor del jueves pasado.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.293, $7 por debajo respecto del cierre previo.

El dólar MEP opera a $1.298,44 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 18 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.302,57 y la brecha se posiciona en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 18 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 18 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1319,86, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 18 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.667,9, según Binance.