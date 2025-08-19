INDEC: renunciaron dos funcionarios clave encargados de medir la inflación y las condiciones de vida Por Erika Cabrera







Se trata de Georgina Giglio que estaba a cargo de la Dirección de Índices de Precios de Consumo; y Guillermo Manzano, titular de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida. Las salidas responden a "cuestiones personales" de parte de la encargada de la medición del IPC y "diferencias de criterios" por parte del funcionario a cargo de la medición de pobreza y trabajo.

Guillermo Manzano salió eyectado del INDEC por "diferencias de criterios" y "formas sobre la gestión de equipos". INDEC

En medio de la discusión sobre el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) con ponderaciones actualizadas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sufrió dos nuevas bajas: se trata de Georgina Giglio a cargo de la Dirección de Índices de Precios de Consumo; y Guillermo Manzano, quien estaba al frente de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida. A partir de los primeros días de septiembre, ambos funcionarios dejarán su cargo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La salida de Manzano se explica por "diferencias de criterios" y "formas sobre la gestión de equipos", mientras que la de Giglio sería por "cuestiones personales".

Fuentes cercanas al Instituto Estadístico destacaron que desde la Dirección están en "modo libertario", una partidización que no se ve desde su intervención entre 2007 y 2015, durante la administración de Cristina Kirchner. En principio, se destaca la falta de actualización de estadísticas, como el nuevo índice de inflación, aunque también mencionaron que existe "cierta violencia discursiva" como consecuencia de la narrativa antiestado del Gobierno libertario.

INDEC: los motivos de la salida de Guillermo Manzano En la reconstrucción de los hechos que realizó este medio, quedó explícito que la baja de Manzano fue por motivos "personales" efectivamente, como resaltó el comunicado oficial: "Diferencias de criterios", que no estaban relacionados con la producción de material en el ente.

Las diferencias en "formas" sobre la gestión de equipos, que destacó INDEC en el comunicado oficial, respondería a un altercado entre el director de Estadísticas de Condiciones de Vida y el titular del organismo, Marco Lavagna, con "improperios" de por medio, tras una encuesta sobre condiciones financieras que no fue satisfactoria. "No tiene nada que ver con las nuevas construcciones de canastas de pobreza", enfatizaron las altas fuentes consultadas, en medio de trascendidos previos.

El titular de la cartera de Estadísticas de Condiciones de Vida, clave porque de esa dirección dependen las mediciones de trabajo y pobreza, llegó al ente durante el gobierno de Mauricio Macri, bajo la gestión de Jorge Todesca, y se mantuvo durante la administración del peronismo, que empoderó a Lavagna en el organismo, y de los libertarios que eligieron sostener al economista al frente del instituto. Manzano es licenciado en sociología de la Universidad de Buenos Aires y se especializa en encuestas a hogares, particularmente la Encuesta de Ingresos y Gastos y metodologías de los indicadores socioeconómicos derivados de dicho cuestionario (IPC, línea de pobreza, etc.). También se desempeñó como miembro del equipo de metodología y análisis de la Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares del INDEC (1994-2010). Además, fue asesor de la Dirección General de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires entre 2010 y 2016, donde coordinó los equipos técnicos que diseñaron el IPCBA, el Sistema de Canastas de Consumo y la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI).

Temas INDEC