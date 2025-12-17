Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 17 de diciembre

Live Blog Post

El dólar se calienta tras los cambios del BCRA: los motivos y la expectativa en los últimos días del mes

Tras tocar su máximo de diciembre en $1.455, el dólar oficial mayorista moderó levemente la suba este martes y cerró en $1.451, pero el movimiento no pasó inadvertido: quedó a apenas un 4,7% del techo de la banda cambiaria. La dinámica respondió directamente a los cambios anunciados por el Banco Central (BCRA) en su programa monetario y cambiario de cara a 2026, que obligaron al mercado a recalibrar precios y expectativas.

El lunes por la tarde, la autoridad monetaria informó que, a partir del 1° de enero de 2026, los límites del corredor cambiario comenzarán a ajustarse mensualmente en función de la inflación de dos meses previos (IPC T-2). De este modo, el esquema deja atrás el ajuste fijo del 1% mensual y pasará a actualizarse al ritmo de la inflación, comenzando con un 2,5% en enero, en línea con el IPC de noviembre.

