En Vivo
17 de diciembre 2025 - 08:40

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 17 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Vecteezy

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cerró a $1.451 en el segmento mayorista, mientras que en el Banco Nación el minorista finalizó en $1.480. Por su parte, el blue alcanzó los $1.500. Los ADRs cayeron por factores externos, pero los bonos subieron luego de que el Banco Central anunciara el programa de compra de reservas y flexibilizara las bandas cambiarias.

Este miércoles, el foco del mercado sigue estando en el análisis de la nueva política cambiaria que regirá desde el 1 de enero, mientras que INDEC difunde el Índice del Costo de la Construcción en noviembre. También dará a conocer esta tarde el Sistema de índice de Precios Mayoristas de noviembre.

Live Blog Post

El dólar se calienta tras los cambios del BCRA: los motivos y la expectativa en los últimos días del mes

Tras tocar su máximo de diciembre en $1.455, el dólar oficial mayorista moderó levemente la suba este martes y cerró en $1.451, pero el movimiento no pasó inadvertido: quedó a apenas un 4,7% del techo de la banda cambiaria. La dinámica respondió directamente a los cambios anunciados por el Banco Central (BCRA) en su programa monetario y cambiario de cara a 2026, que obligaron al mercado a recalibrar precios y expectativas.

El lunes por la tarde, la autoridad monetaria informó que, a partir del 1° de enero de 2026, los límites del corredor cambiario comenzarán a ajustarse mensualmente en función de la inflación de dos meses previos (IPC T-2). De este modo, el esquema deja atrás el ajuste fijo del 1% mensual y pasará a actualizarse al ritmo de la inflación, comenzando con un 2,5% en enero, en línea con el IPC de noviembre.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Acciones energéticas, las más elegidas por los inversores: qué potencial de suba ven los analistas para 2026

ENERGIA MINERIA PETROLEO.jpg
La expectativa para las acciones petroleras locales.&nbsp;

Las acciones energéticas concentran hoy por hoy el mayor volumen de negociación en el mercado de capitales local y mantiene el interés internacional. Esto ratifica el interés de los inversores por compañías vinculadas a la producción petrolera, aún en un contexto internacional menos favorable para los precios del crudo.

Por caso, YPF integra el grupo de compañías petroleras con cotización tanto en el mercado local como en el internacional, mientras que Vista Energy cotiza exclusivamente en el exterior, aunque en la plaza doméstica se puede adquirir a través de su Cedear. El atractivo de estas empresas se sostiene en el potencial de crecimiento de largo plazo, especialmente ligado al desarrollo de Vaca Muerta, y en una percepción extendida en el mercado: sus valuaciones lucen “baratas” frente a comparables internacionales.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Reservas: la city mira la balanza de pagos para anticipar de dónde podría venir la oferta de dólares

Por Solange Rial

El BCRA anunció un plan de acumulación de reservas ligado a una remonetización de la base monetaria, que permitiría compras por hasta u$s10.000 millones, si la balanza de pagos lo permite.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre

El dólar oficial minorista cotizó a $1.430 para la compray a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.482,84 para la venta.

Lee la nota completa

