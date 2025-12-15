Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 15 de diciembre

Live Blog Post

Wall Street sube en el premarket y busca dejar atrás el tropezón de los últimos días

Los futuros de Wall Street apuntan a una recuperación tras las fuertes bajas de la semana pasada. Sin embargo, la cautela permanece entre los operadores, debido a que será una semana cargada de grandes decisiones en los principales bancos centrales del mundo. Además, se conocerán algunos de los datos rezagados de la economía norteamericana.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,49% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,50%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,50% al alza.

