Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 15 de diciembre

El dólar oficial cotiza a $1.441 para la venta en el segmento mayorista luego de las licitaciones de deuda en dólares y la de títulos en pesos. En tanto el dólar MEP comienza la jornada en $1.478 mientras que el CCL se ubica por encima de los $1.500. Este lunes, la agenda local se concentra en la publicación del Índice de avance de nivel de actividad (PBI) del tercer trimestre de 2025, mientras que el Ministerio de Economía difundirá el resultado fiscal del mes pasado.
Wall Street sube en el premarket y busca dejar atrás el tropezón de los últimos días
Los futuros de Wall Street apuntan a una recuperación tras las fuertes bajas de la semana pasada. Sin embargo, la cautela permanece entre los operadores, debido a que será una semana cargada de grandes decisiones en los principales bancos centrales del mundo. Además, se conocerán algunos de los datos rezagados de la economía norteamericana.
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,49% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,50%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,50% al alza.
