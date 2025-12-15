SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
15 de diciembre 2025 - 09:14

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 15 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cotiza a $1.441 para la venta en el segmento mayorista luego de las licitaciones de deuda en dólares y la de títulos en pesos. En tanto el dólar MEP comienza la jornada en $1.478 mientras que el CCL se ubica por encima de los $1.500. Este lunes, la agenda local se concentra en la publicación del Índice de avance de nivel de actividad (PBI) del tercer trimestre de 2025, mientras que el Ministerio de Economía difundirá el resultado fiscal del mes pasado.

Live Blog Post

Wall Street sube en el premarket y busca dejar atrás el tropezón de los últimos días

Los futuros de Wall Street apuntan a una recuperación tras las fuertes bajas de la semana pasada. Sin embargo, la cautela permanece entre los operadores, debido a que será una semana cargada de grandes decisiones en los principales bancos centrales del mundo. Además, se conocerán algunos de los datos rezagados de la economía norteamericana.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,49% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,50%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,50% al alza.

Live Blog Post

El dólar mayorista se afirma por encima del blue y la city prevé relativa calma de cara al cierre del año

El dólar mayorista ya opera por encima del blue y cotiza a $1.441, mientras que el tipo de cambio informal se ubica en torno a los $1.445. En este contexto, la banda superior se posiciona en $1.511,48 en la antesala de la semana de Navidad, un período en el que suele esperarse mayor movimiento por el cobro de los aguinaldos.

Sin embargo, de acuerdo con los analistas del mercado, el tipo de cambio continuaría contenido. Los contratos de dólar futuro así lo reflejan: hasta mayo, la curva se mantiene alineada con la banda superior, mientras que recién a partir de la segunda mitad del próximo año se proyecta un avance moderado del tipo de cambio.

Live Blog Post

La demanda de dólares se desplomó tras el shock electoral: fue de u$s1.100 millones en noviembre

dolar blue vivo inversiones mercados

El Banco Central (BCRA) confirmó que la demanda de dólares de personas físicas mostró una fuerte caída tras las elecciones, luego de haber alcanzado niveles récord en la previa electoral. Según datos oficiales, en noviembre la compra neta de divisas por parte del público fue de alrededor de u$s1.100 millones, muy por debajo de los u$s5.300 millones registrados en octubre.

La información fue presentada por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ante inversores. Allí expuso que el primer mes posterior al proceso electoral evidenció un cambio marcado en el comportamiento de los ahorristas, que desde mediados de abril operan sin restricciones cambiarias. El gráfico difundido por la autoridad monetaria mostró una clara desaceleración de la presión compradora sobre el mercado de cambios.

Live Blog Post

Tras la emisión del Bonar 2029N, el mercado aguarda definiciones clave de cara al pago de u$s4.200 millones en enero

Por Giuliana Iglesias

Mientras el Congreso se prepara para el debatir el proyecto de la reforma laboral, el Gobierno comenzó a delinear su estrategia financiera para 2026. La emisión del Bonar 2029N fue una buena señal para el mercado, mientras el Tesoro logró estirar plazos de vencimientos en pesos.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 15 de diciembre

El dólar oficial minorista cerró a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.464,55 para la venta.

