Tras la emisión del Bonar 2029N, el mercado aguarda definiciones clave para cubrir vencimientos por u$s4.200 millones en enero

Mientras el Congreso debate la reforma laboral, el Gobierno comenzó a delinear su estrategia financiera para 2026. La emisión del Bonar 2029 fue un hito para esta semana, al tiempo que el Tesoro estiró plazos para evitar presiones en los vencimientos.

El Gobierno pasó dos test clave y se enfoca en la hoja de ruta para el 2026.

Mientras el Gobierno avanza con un ambicioso paquete de proyectos de ley en el Congreso y la arena pública pone el foco en la discusión de la reforma laboral , en el frente financiero comienzan a aparecer señales concretas de la hoja de ruta que la administración buscará consolidar hacia 2026.

Esta semana estuvo en el foco la emisión del AN29 en donde el Gobierno logró conseguir poco menos del 25% de lo que necesitaba para los vencimientos de enero con una tasa de corte por encima de la esperada.

Más allá de las críticas de algunos analistas en torno a la tasa, la operación fue bien recibida como una señal positiva del regreso al mercado de deuda local en dólares , un paso inicial para pensar en una eventual vuelta a los mercados internacionales, aunque el nivel actual del riesgo país sigue siendo una restricción relevante. En línea con esta idea, de acuerdo al equipo de Research de Puente, esta colocación permitió "consolidar una base de inversores lectorales para la operación y enviar una señal constructiva sobre la reapertura gradual del financiamiento en moneda dura" y destacaron que el monto captado "alcanza para cubrir la mayor parte de las amortizaciones de Bonares de enero (u$s1.200 millones)".

Ahora el foco está en las alternativas que tiene el Gobierno para alcanzar los dólares necesarios para cubrir el vencimiento del 9 de enero. Hasta el momento la primera señal fue contundente y bien recibida por el mercado: el Tesoro reanudó las compras y en un día adquirió u$s220 millones en el mercado oficial de cambios. El miércoles la cartera que conduce Luis Caputo había adquirido u$s50 millones. A esto se le suma los u$S700 millones que espera recibir por la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas en la Patagonia en pocos días .

Otras tres alternativas se están barajando: REPO, nuevo tramo de swap con EEUU y hasta la emisión de un nuevo Bonte. De acuerdo a un informe de FMyA de Fernando Marull, "es posible que anuncien un nuevo repo u otro Bono offshore".

image-4 Cómo quedó la curva de TIR de los bonos en dólares. Chart Invecq

Licitación en pesos: el Gobierno logró un rollover de más del 100% y estiró plazos hasta un año, clave para 2026

En paralelo, el Tesoro logró un rollover del 102% por los $20 billones de vencimientos que tenía, sin convalidar premios elevados. Pero el punto central de este evento fue la duration: el Tesoro estiró el plazo de las colocaciones a 2027, lo que representa un éxito en la coloación para evitar que se concentren todos los vencimientos en un corto período de tiempo.

"Al no soltar liquidez excedente a la plaza, el Tesoro se asegura tener los pesos necesarios para continuar con la compra de divisas, una maniobra que el mercado ansía ver", argumentó GMA Capital.

En este contexto, la curva en pesos quedó con rendimientos de entre 25% y 30%, lo que mantiene el interés por instrumentos ajustados por CER.

"En la licitación del jueves, el Tesoro consiguió refinanciar más de $20 billones, pagando tasas en general en línea con el mercado secundario. Para destacar, el plazo promedio fue de más de 1 año, superando ampliamente los niveles de los últimos meses", explicó el informe semanal de Aldazabal y Cía.

¿El mercado subestima la inflación?

Por el lado del IPC, también hubo debate: el IPC se aceleró por tercer mes consecutivo al 2,5% en noviembre, y reflejó la fuerte dificultad para bajar del 2%. Por primera vez, el fuerte aumento de productos de primera necesidadimpactó en un aumento de la canasta básica total. Otro de los factores estuvo vinculado a que tras el episodio electoral, el Gobierno decidió continuar adelante con los aumentos de tarifas que habían sido postergados, lo que sin dudas presionó al índice.

Para GMA Capital, el proceso de desinflación convive con un reordenamiento de precios relativos que aún no terminó de completarse. “El IPC de noviembre sorprendió al alza y puso en pausa el sendero de desinflación. Sin embargo, esa dinámica convive con un proceso silencioso pero persistente de reordenamiento de precios relativos, que sigue en marcha tras el shock de estabilización de 2024”, señalaron desde la consultora. Para diciembre, la mayoría de las consultoras proyecta una leve desaceleración al 2,3%.

De cara a la semana previa a Navidad, el mercado estará atento a una serie de datos macroeconómicos que se publicarán de manera anticipada por las fiestas. Entre ellos se destacan el dato de actividad del tercer trimestre del INDEC, el resultado fiscal y el informe sobre bancos del Banco Central. En el plano internacional, la atención se concentra sobre la decisión de tasas del Banco de Japón y la del Banco Central Europeo.

Agenda de la semana: lo que se viene en el plano local e internacional

Martes

INDEC publicará el Índice de avance de nivel de actividad (PBI) del tercer trimestre de 2025.

Ministerio de Economía difunde el Resultado Fiscal de noviembre.

Informe de empleo noviembre Estados Unidos.

Ventas minoristas octubre Estados Unidos.

Miércoles

INDEC difunde el Índice del Costo de la Construcción en noviembre. También dará a conocer el Sistema de índice de Precios Mayoristas de noviembre.

IPC noviembre Reino Unido.

Jueves

Se difundirán las Tasa e indicadores socioeconómicos del mercado de trabajo del tercer trimestre.

INDEC difunde el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) de noviembre.

Reunión sobre tasas del Banco de Inglaterra.

Reunión sobre tasas Banco Central Europeo (BCE).

Solicitudes semanales de desempleo Estados Unidos.

IPC noviembre final Estados Unidos.

Viernes