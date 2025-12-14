La demanda de dólares se desplomó tras el shock electoral: fue de u$s1.100 millones en noviembre + Seguir en









Tras las elecciones, la demanda de dólares por parte de las personas físicas se desaceleró con fuerza y marcó en noviembre uno de los niveles más bajos desde la salida del cepo.

La demanda de dólares se desaceleró con fuerza: fue de u$s1.100 millones frente a más de u$s5.000 en octubre. Depositphotos

El Banco Central (BCRA) confirmó que la demanda de dólares de personas físicas mostró una fuerte caída tras las elecciones, luego de haber alcanzado niveles récord en la previa electoral. Según datos oficiales, en noviembre la compra neta de divisas por parte del público fue de alrededor de u$s1.100 millones, muy por debajo de los u$s5.300 millones registrados en octubre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La información fue presentada por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ante inversores. Allí expuso que el primer mes posterior al proceso electoral evidenció un cambio marcado en el comportamiento de los ahorristas, que desde mediados de abril operan sin restricciones cambiarias. El gráfico difundido por la autoridad monetaria mostró una clara desaceleración de la presión compradora sobre el mercado de cambios.

"La historia de ajustes cambiarios en años electorales pesó sobre la confianza en 2025: El miedo al pasado, y no un desequilibrio económico, impulsó la demanda de dólares. El grado de dolarización en 2025 fue inédito: La caída en la demanda de dinero que implica la dolarización de u$s35.000 M equivale a más de 50% del M2" señaló el informe.

G7-jy05WwAA4UmD Del total demandado en noviembre, aproximadamente u$s600 millones se explicaron por gastos de turismo en el exterior, u$s400 millones por compras en el mercado oficial y unos u$s200 millones por atesoramiento. El contraste con el mes previo (donde se compró dólares para atesorar por un monto de u$s4.600 millones) es significativo y refleja una menor búsqueda de cobertura cambiaria tras la victoria del oficialismo.

Desde la salida del cepo, las personas físicas acumularon compras por unos u$s30.400 millones. De ese monto, u$s7.200 millones se destinaron al atesoramiento en depósitos locales, u$s5.900 millones a gastos turísticos, u$s6.500 millones a importaciones y otros consumos —incluidas operaciones con tarjeta— y u$s10.100 millones figuran bajo el concepto de “gastos en activos externos”.

Ahorrar dólares Imagen: Freepik Este último rubro, según reconoce el propio Banco Central, podría estar vinculado a operaciones financieras que combinaron la compra de dólares con la compraventa de bonos, una estrategia que fue utilizada para obtener ganancias en un contexto de brecha cambiaria reducida. Ese mecanismo fue restringido por la autoridad monetaria a fines de septiembre, cuando comenzó a generar presión sobre las reservas al tocar el tipo de cambio el techo de la banda de flotación. De acuerdo al informe del Director del BCRA, pasada la elección, las expectativas cambiarias (tanto del mercado como de los analistas) muestran un aumento de la credibilidad en el régimen de bandas cambiarias - tal como se refleja en el mercado de futuros- y pasado el shock electoral, los ahorristas que habían rotado sus portfolios hacia el dólar, mantuvieron sus ahorros dentro del sistema bancario.