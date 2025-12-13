Elecciones en Chile: definición histórica por la presidencia entre José Antonio Kast y Jeannette Jara + Seguir en









Si bien el oficialismo se quedó con la primera vuelta por 26,85% de los votos contra el 23,93%, el conglomerado de candidatos de derecha podría volcarse por la oposición.

Kast y Jara se disputan la presidencia de Chile.

Nueva definición histórica en la región: Chile elegirá en balotaje a su nuevo presidente, en unas elecciones polarizadas por la grieta. Este domingo, 15.791.056 electores están habilitados para elegir entre el dirigente de derecha José Antonio Kast y la exfuncionaria de izquierda Jeannette Jara, en una definición marcada por la agenda de seguridad, migración y salud pública.

En la primera vuelta del 16 de noviembre, Jara (Unidad por Chile) se quedó con el primer lugar de la elección con 3.483.490 votos (26,85%), contra los 3.104.458 (23,93%) de Kast. Sin embargo, los otros tres candidatos que superaron los dos dígitos de votos (Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei) se encuentran más próximos a la agenda de campaña de Kast, lo que repercutió en las encuestas previas al balotaje: según un sondeo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, el dirigente de derecha alcanzaría el 61% de los votos, contra el 39% de la oficialista.

La expectativa por un triunfo de Kast ya repercutió en el mercado de capitales, provocando que el valor del peso chileno se fortalezca en referencia al dólar y cierre este viernes a $910, el mínimo en más de un año. Junto a ello, la vuelta del voto obligatorio en Chile y el índice de inseguridad creciente (la tasa de homicidios pasó de 2,32 cada 100.000 habitantes en 2015 a 6,0 en 2024) son factores que impactarán en el electorado, marcado por la agenda migratoria: los extranjeros representan casi el 9% de los 18,5 millones de habitantes del país.

Kast y Jara Kast aparece como el favorito de las encuestas contra la exministra Jara. Candidatos en Chile: quiénes son Jeannette Jara y José Antonio Kast La abogada Jeannette Jara, de 51 años, integra el Partido Comunista y es la postulante de la coalición gobernante. Ejerció el cargo de Ministra del Trabajo y Previsión Social durante la gestión de Boric. Durante su campaña propuso elevar el salario mínimo, fortalecer los derechos laborales y expandir la presencia estatal en la industria del litio.

En cuanto a seguridad, se comprometió a modernizar a las fuerzas policiales y construir nuevas cárceles. En ese marco, también planteó un registro oficial para más de 330.000 migrantes en situación irregular y avaló la expulsión de extranjeros que no se registren o cometan delitos. También proyecta apoyar en el Parlamento el texto que busca legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

El abogado José Antonio Kast, de 59 años, vuelve a intentarlo tras haber perdido la segunda vuelta de 2021 frente a Boric. Su historia familiar reapareció como crítica: su padre, oficial alemán que emigró tras la Segunda Guerra Mundial, perteneció al Partido Nazi, un dato que perjudicó su candidatura anterior, al igual que el rol de su hermano como ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet. Kast se pronunció en el pasado contra el aborto, la anticoncepción, el divorcio y el matrimonio homosexual, en particular durante la campaña presidencial de 2021 que lo enfrentó a Boric. Fundador del Partido Republicano y defensor de un modelo tradicional de familia, Kast centró toda su campaña en la mano dura contra la inseguridad y la inmigración irregular, con planes para deportaciones masivas y la creación de prisiones de máxima seguridad.

