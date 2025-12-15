El dólar mayorista se afirma por encima del blue y la city prevé relativa calma de cara al cierre del año

Con la banda superior en $1.511 y los futuros alineados hasta mayo, los analistas esperan un tipo de cambio contenido incluso en la previa de las fiestas y el cobro de aguinaldos.

El tipo de cambio continúa contenido de cara al cierre del año.

El dólar mayorista ya opera por encima del blue y cotiza a $1.441, mientras que el tipo de cambio informal se ubica en torno a los $1.445. En este contexto, la banda superior se posiciona en $1.511,48 en la antesala de la semana de Navidad, un período en el que suele esperarse mayor movimiento por el cobro de los aguinaldos.

Sin embargo, de acuerdo con los analistas del mercado, el tipo de cambio continuaría contenido . Los contratos de dólar futuro así lo reflejan: hasta mayo, la curva se mantiene alineada con la banda superior, mientras que recién a partir de la segunda mitad del próximo año se proyecta un avance moderado del tipo de cambio.

De acuerdo al REM, el mercado espera que corra por debajo de la inflación. Para fines de este año el tipo de cambio esperado es de $1.473, mientras que para diciembre de 2026 es de $1.720, lo cual reflejaría un aumento del 16,8%.

El Banco Central (BCRA) confirmó que la demanda de dólares de personas físicas mostró una fuerte caída tras las elecciones , luego de haber alcanzado niveles récord en la previa electoral. Según datos oficiales, en noviembre la compra neta de divisas por parte del público fue de alrededor de u$s1.100 millones , muy por debajo de los u$s5.300 millones registrados en octubre.

La información fue presentada por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning , ante inversores. Allí expuso que el primer mes posterior al proceso electoral evidenció un cambio marcado en el comportamiento de los ahorristas , que desde mediados de abril operan sin restricciones cambiarias. El gráfico difundido por la autoridad monetaria mostró una clara desaceleración de la presión compradora sobre el mercado de cambios.

"La historia de ajustes cambiarios en años electorales pesó sobre la confianza en 2025: El miedo al pasado, y no un desequilibrio económico, impulsó la demanda de dólares. El grado de dolarización en 2025 fue inédito: La caída en la demanda de dinero que implica la dolarización de u$s35.000 M equivale a más de 50% del M2" señaló el informe.

El dólar blue operó a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.482,40 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2,9%.

El dólar MEP opera a $1.475,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.503,18, según Bitso.

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.560, según Binance.