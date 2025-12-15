Wall Street sube en el premarket y busca dejar atrás el tropezón de los últimos días

Los inversores tendrán la oportunidad esta semana de ponerse al día con los datos económicos de EEUU que se retrasaron debido al cierre del gobierno federal.

Los futuros de Wall Street apuntan a una recuperación tras las fuertes bajas de la semana pasada . Sin embargo, la cautela permanece entre los operadores, debido a que será una semana cargada de grandes decisiones en los principales bancos centrales del mundo. Además, se conocerán algunos de los datos rezagados de la economía norteamericana .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,49% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,50%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,50% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Teradyne (+3,86%), Dollar General (+3%) y Las Vegas Sands (+2,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en ServiceNow Inc (-2,92%) y Texas Instruments (-2,44%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En el último año, el Nasdaq sube 16,40%, el S&P 500 acompaña con +12,83% y el Dow Jones le sigue con +10,56%.

Entre los bancos centrales que tomarán decisiones esta semana, se espera que el Banco de Japón suba los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, mientras que el Banco de Inglaterra podría aplicar un recorte equivalente, hasta el 3,75%.

Por su parte, se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés sin cambios, junto con el Riksbank de Suecia y el Norges Bank de Noruega.

Los inversores también tendrán la oportunidad de ponerse al día con los datos económicos de EEUU que se retrasaron debido al cierre del gobierno federal, como el informe de empleo de noviembre y el índice mensual de precios al consumidor, que se publicarán el martes y el jueves, respectivamente.

Las bolsas en el resto del mundo

En Europa, la situación es alcista, con el Euro Stoxx sube 0,71%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,43% y el CAC francés acompaña con 1,11%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,92%.

Las acciones asiáticas siguieron el camino opuesto, debido a las renovadas preocupaciones en el mercado inmobiliario de China: el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,34%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,55%.

A eso se le suma que el crecimiento de las ventas minoristas en China fue el más débil desde el Covid, mientras que la inversión también cayó.

Siguiendo las pérdidas de Wall Street el viernes, el Kospi de Corea del Sur, un ejemplo del auge bursátil en IA, cayó un 1,8%, mientras que el Nikkei 225 japonés bajó 1,33%.