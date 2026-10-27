SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
27 de octubre 2026 - 09:42

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 27 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista trepó a $1.541,50 el lunes, un nuevo máximo nominal, mientras que en el Banco Nación avanzó los $1.560.

Los Bonos y acciones argentinas registraron fuertes caídas en un contexto de elevada volatilidad regional tras la sorpresiva victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. El resultado electoral generó una reacción negativa entre los inversores, especialmente por las dudas en torno al rumbo fiscal de la principal economía de América Latina.

Este martes, las claves de los mercados estarán concentrados en la elección de Israel, clave para la Argentina por el apoyo del presidente Javier Milei a Benjamin Netanyahu. Por otro lado, se esperan que las acciones y bonos argentinos se recuperen luego del fuerte golpe del lunes.

Brasil se abarata y amenaza la competitividad argentina: el impacto en el comercio, el turismo y la industria

Tras el triunfo de Lula en Brasil, se espera que la Argentina continúe como principal socio de Estados Unidos en la región, aunque en lo financiero la devaluación del real podría golpear al peso, con consecuencias negativas para distintos sectores de la economía.

Por Erika Cabrera

Leé la nota completa

Dólar: la devaluación del real sumó presión en Argentina y el BCRA cortó una racha de 19 jornadas con compras

El dólar mayorista alcanzó los $1.541 y acumuló su séptima suba consecutiva, en medio de una mayor demanda de cobertura y el desplome del real brasileño. El Banco Central interrumpió su intervención compradora, aunque las reservas internacionales registraron un incremento.

Leé la nota completa

Boom de los chips: la economía de Corea del Sur creció tres veces más rápido de lo esperado en el tercer trimestre

Sostenida por un crecimiento exportador del 2,3% y el auge en el sector de semiconductores, la actividad en Corea del Sur superó holgadamente las previsiones del banco central y consolidó un ritmo de expansión interanual del 3,4%.

Leé la nota completa

Brasil: la clave del segundo mandato de Lula da Silva es el desafío fiscal

El cuarto mandato petista de Lula da Silva podrá vanagloriarse de la “herencia recibida” porque si bien plantea serios retos le brinda, en el corto y mediano plazo, margen de maniobra para corregir los desajustes. El Congreso será determinante.

Por Jorge Herrera

Leé la nota completa

Nuevos cuestionamientos por la privatización de AySA e incertidumbre por el futuro de las obras

La audiencia convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento incluyó críticas al proceso iniciado por el Gobierno nacional.

Leé la nota completa

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 27 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias