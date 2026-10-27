Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 27 de octubre

El dólar mayorista trepó a $1.541,50 el lunes, un nuevo máximo nominal, mientras que en el Banco Nación avanzó los $1.560.
Brasil se abarata y amenaza la competitividad argentina: el impacto en el comercio, el turismo y la industria
Tras el triunfo de Lula en Brasil, se espera que la Argentina continúe como principal socio de Estados Unidos en la región, aunque en lo financiero la devaluación del real podría golpear al peso, con consecuencias negativas para distintos sectores de la economía.
Por Erika Cabrera