Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 27 de octubre

El dólar mayorista trepó a $1.541,50 el lunes, un nuevo máximo nominal, mientras que en el Banco Nación avanzó los $1.560.

Los Bonos y acciones argentinas registraron fuertes caídas en un contexto de elevada volatilidad regional tras la sorpresiva victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. El resultado electoral generó una reacción negativa entre los inversores, especialmente por las dudas en torno al rumbo fiscal de la principal economía de América Latina.

Este martes, las claves de los mercados estarán concentrados en la elección de Israel, clave para la Argentina por el apoyo del presidente Javier Milei a Benjamin Netanyahu. Por otro lado, se esperan que las acciones y bonos argentinos se recuperen luego del fuerte golpe del lunes.