Entrega del Balón de Oro minuto a minuto: ya se reveló del top 30 al 11

La 70° edición de la entrega del Balón de Oro en Londres, Inglaterra, tiene lugar esta tarde y los tres favoritos a quedarse con el galardón –Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane– ya están presentes. Aún así, Lionel Messi, el cuarto preferido según las suposiciones, decidió quedarse en Estados Unidos por las próximas fechas que se le vienen con el Inter Miami.
Harry Kane pasó por la alfombra roja
El delantero del Bayern Múnich, quien es uno de los candidatos a llevarse el Balón de Oro, ya está presente en Londres y va en busca de su primer galardón.