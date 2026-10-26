Entrega del Balón de Oro minuto a minuto: ya se reveló del top 30 al 11

La web oficial del Balón de Oro anunció a tres ganadores antes de la gala oficial

A tan solo unos minutos de que se lleve a cabo la gala para anunciar al Balón de Oro de la temporada 2025/26, la web oficial del galardón anunció a Harry Kane como el ganador, e instantes después hizo lo mismo con Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Ante esta situación, varios usuarios en redes sociales comenzaron a sospechar de que el inglés será el que se lleve el premio, y que replicaron el error con los otros dos favoritos para desviar los focos de atención.

El paso en falso de la web del Balón de Oro.

Además, la votación cerró el pasado 28 de septiembre, por lo que una filtración es más que posible en los alrededores de un evento de tal magnitud. Lo cierto es que las sospechas se revelarán en unos instantes y, posiblemente, la definición esté entre los tres jugadores anteriormente mencionados