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26 de octubre 2026 - 17:50

Entrega del Balón de Oro minuto a minuto: ya se reveló del top 30 al 11

Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro, aunque es el cuarto favorito, por detrás de Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Lionel Messi va por su noveno Balón de Oro, aunque es el cuarto favorito, por detrás de Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Por X

La gala del premio individual más importante para los futbolistas se puso en marcha y dieron a conocer, hasta el momento, del top 30 al 11. Además, ya le confirmaron el puesto a una figura argentina.

La 70° edición de la entrega del Balón de Oro en Londres, Inglaterra, tiene lugar esta tarde y los tres favoritos a quedarse con el galardón –Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane– ya están presentes. Aún así, Lionel Messi, el cuarto preferido según las suposiciones, decidió quedarse en Estados Unidos por las próximas fechas que se le vienen con el Inter Miami.

Por otro lado, Lautaro Martínez, uno de los 30 nominados, ya conoce en qué posición del ranking quedó: top 22 de los mejores jugadores del mundo. Emiliano Martínez, por su parte, está nominado a quedarse con el premio Lev Yashin al mejor arquero, el cual ya obtuvo en 2022 y 2023.

Harry Kane pasó por la alfombra roja

El delantero del Bayern Múnich, quien es uno de los candidatos a llevarse el Balón de Oro, ya está presente en Londres y va en busca de su primer galardón.

Ronaldo Nazario presente en la gala del Balón de Oro

El delantero brasileño, dos veces ganador del galardón, pasó por la alfombra roja y será quien entregue el premio Balón de Oro al mejor jugador del mundo de la temporada 2025/26.

La web oficial del Balón de Oro anunció a tres ganadores antes de la gala oficial

A tan solo unos minutos de que se lleve a cabo la gala para anunciar al Balón de Oro de la temporada 2025/26, la web oficial del galardón anunció a Harry Kane como el ganador, e instantes después hizo lo mismo con Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Ante esta situación, varios usuarios en redes sociales comenzaron a sospechar de que el inglés será el que se lleve el premio, y que replicaron el error con los otros dos favoritos para desviar los focos de atención.

El paso en falso de la web del Bal&oacute;n de Oro.

El paso en falso de la web del Balón de Oro.

Además, la votación cerró el pasado 28 de septiembre, por lo que una filtración es más que posible en los alrededores de un evento de tal magnitud. Lo cierto es que las sospechas se revelarán en unos instantes y, posiblemente, la definición esté entre los tres jugadores anteriormente mencionados

El top 10 para llevarse el Balón de Oro

La gala está cerca de comenzar y estos son los jugadores que quedan por ordenar en el ranking:

  • Kylian Mbappé
  • Harry Kane
  • Lamine Yamal
  • Lionel Messi
  • Rodri
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Michael Olise
  • Ousmane Dembélé
  • Erling Haaland
  • Fabián Ruiz

Kylian Mbappé ya está en su asiento para la gala del Balón de Oro

El delantero del Real Madrid es uno de los favoritos para quedarse con el galardón y los fanáticos ya hicieron fila para sacarse fotos con él.

Kylian Mbapp&eacute; en la gala del Bal&oacute;n de Oro.

Kylian Mbappé en la gala del Balón de Oro.

Ousmane Dembélé, el último ganador del Balón de Oro, presente en la alfombra roja

El ganador del galardón individual más importante del fútbol en 2025 llegó a Londres mientras el PSG, su equipo, se enfrenta al Lyon por la Ligue 1.

Kylian Mbappé llegó a la gala junto a sus compañeros del Real Madrid

Luego de ganar el clásico contra el Barcelona este último domingo, el astro francés ya pasó por la alfombra roja del Balón de Oro.

Lamine Yamal y sus compañeros, presentes en la gala del Balón de Oro

El extremo español de 19 años es uno de los favoritos para quedarse con el galardón y ya está presente junto a su pareja, Inés García.

Todos los premios que se entregarán en la gala del Balón de Oro 2026

Los nominados al premio del Mejor Jugador del Mundo.

Los nominados al premio del Mejor Jugador del Mundo.

  • Balón de Oro: Mejor jugador (masculino y femenino)
  • Trofeo Kopa: Mejor jugador joven (masculino y femenino - 21 años)
  • Trofeo Yashin: Mejor arquero (masculino y femenino)
  • Trofeo Gerd Müller: Máximo goleador de la temporada (masculino y femenino)
  • Trofeo Johan Cruyff: Mejor entrenador o entrenadora del año (masculino y femenino)
  • Club del Año: Mejor equipo de la temporada (masculino y femenino)
  • Premio Sócrates: Reconocimiento a proyectos de labor social y compromiso solidario en el fútbol

Del 30 al 11: así quedaron las posiciones del Balón de Oro 2026

11. Jude Bellingham - Real Madrid

12. Pau Cubarsi - Barcelona

13. Achraf Hakimi - PSG

14. Vitinha - PSG

15. Declan Rice - Arsenal

16. Ferran Torres - Barcelona/PSG

17. Vinicius Jr. - Real Madrid

18. Marc Cucurella - Chelsea/Real Madrid

19. Joao Neves - PSG

20. William Pacho - PSG

21. Gabriel Magalhaes - Arsenal

22. Lautaro Martínez - Inter

23. Nuno Mendes - PSG

24. Luis Díaz - Bayern Múnich

25. Marquinhos - PSG

26. Dayot Upamecano - Bayern Múnich

27. Bruno Fernandes - Manchester United

28. Julián Quiñones - Al-Qadisiyah

29. Sadio Mané - Al Nassr

29. William Saliba - Arsenal

Balón de Oro 2026: Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane van por el premio en Londres

Los cuatro favoritos a quedarse con el Balón de Oro.

Los cuatro favoritos a quedarse con el Balón de Oro.

El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes en Londres, en una ceremonia que reunirá a las principales figuras del fútbol mundial y que tendrá una disputa sin un favorito indiscutido. Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Rodri y Lionel Messi aparecen entre los aspirantes al galardón, que celebrará su 70º aniversario fuera de París por primera vez en su historia.

La gala comenzará a las 17 de la Argentina, en The London Palladium, y marcará el desembarco de la premiación en la capital británica. El cambio de sede también funcionará como homenaje a Stanley Matthews, el inglés que se convirtió en el primer ganador del premio en 1956.

Leé la nota completa.

El Balón de Oro mueve hasta u$s17,9 millones por edición y puede generar primas de u$s4,5 millones para el ganador

El tan aclamado Balón de Oro.

El tan aclamado Balón de Oro.

El Balón de Oro cumple 70 años y consolida su lugar como uno de los activos comerciales más reconocidos del fútbol mundial. La ceremonia de 2026, que se celebra este lunes 26 de octubre en el London Palladium, marca un hito: por primera vez, la entrega abandona París y se traslada a Londres, en homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del premio, en 1956.

Detrás del prestigio deportivo existe un negocio que, según estimaciones de Futbolnomics, genera entre u$s11,2 millones y u$s17,9 millones. El negocio se sostiene en los ingresos por patrocinios, derechos internacionales, servicios de hospitalidad y licencias comerciales. En 2024, la facturación del evento se estimó en unos u$s16,8 millones.

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