Flávio Bolsonaro denunció que la Justicia le ordenó entregar sus pasaportes + Agregar ámbito en









El senador brasileño afirmó que la decisión del juez Alexandre de Moraes responde al resultado del balotaje y busca intimidarlo. La medida también le prohíbe salir del país, en el marco de dos investigaciones que tramita el Supremo Tribunal Federal.

Flávio Bolsonaro recibió la notificación judicial tras visitar a su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia.

A menos de 24 horas de su derrota en el balotaje presidencial, Flávio Bolsonaro denunció una persecución política luego de que la Justicia brasileña le prohibiera salir del país y ordenara la entrega de sus pasaportes.

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La notificación de la Policía Federal se produjo este lunes en la vía pública, cuando el senador salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia. El exmandatario cumple prisión domiciliaria.

La medida fue dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), en el marco de una investigación judicial. La decisión se conoció luego de que circularan versiones sobre un posible viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. Sin embargo, los videos difundidos para respaldar esa versión correspondían a un viaje anterior, realizado en mayo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Flavio Bolsonaro (@flaviobolsonaro) El senador es investigado en dos causas ante el máximo tribunal brasileño. En una de ellas, se lo sospecha de participar, junto con el abogado Willer Tomaz, en maniobras de lavado de dinero a través de plataformas de apuestas.

La otra investigación está vinculada con el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria de su padre. En ese expediente, se investiga el pedido de transferencias millonarias al exbanquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, quien está preso por corrupción.

En un video publicado en sus redes sociales, Flávio Bolsonaro sostuvo que la decisión judicial estuvo directamente relacionada con el resultado electoral. “Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó el senador, quien aseguró que nunca había pensado en abandonar Brasil. “Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”, agregó.