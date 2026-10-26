El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina: "Me llena de alegría regresar al continente" + Agregar ámbito en









Tras una evolución favorable de su recuperación posoperatoria, el Pontífice visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

El papa León XIV continúa evolucionando de manera positiva y se confirmó que no necesita tratamientos adicionales. Facebook Vatican News

El papa León XIV confirmó que viajará a la Argentina, Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, luego de que los médicos confirmaran que su recuperación posoperatoria avanza favorablemente y que no existen contraindicaciones para realizar la gira. El Vaticano ratificó que la visita apostólica se desarrollará según el cronograma previsto y destacó la evolución clínica del Pontífice.

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La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que los últimos controles médicos del Papa arrojaron resultados positivos, dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. Según el comunicado oficial, los estudios confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no necesita tratamiento oncológico adicional.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026 Tras la confirmación de la gira, el Pontífice manifestó su entusiasmo por regresar a una región con la que mantiene un vínculo personal y pastoral: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó al referirse a la próxima visita.

En ese sentido, León XIV planteó que el recorrido representa una oportunidad para fortalecer los lazos entre las comunidades religiosas y renovar el compromiso de la Iglesia con la difusión del Evangelio: “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, agregó.

La agenda permitirá al Papa encontrarse con las Iglesias locales, acompañar a los fieles en sus tareas pastorales y transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz a las poblaciones de los tres países. La visita también buscará profundizar los vínculos de comunión entre las comunidades católicas de la región.

La evolución del papa León XIV El doctor Luigi Carbone, encargado de informar sobre su evolución, señaló que tanto las pruebas diagnósticas como los análisis de laboratorio respaldan el buen estado de salud del Pontífice. En función de esos resultados y de su situación clínica actual, el equipo médico determinó que no hay impedimentos para que emprenda el viaje apostólico a América Latina. Desde su regreso al Vaticano, León XIV retomó progresivamente sus actividades y ajustó su agenda de acuerdo con las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Aunque mantuvo compromisos públicos y responsabilidades propias de su ministerio, también reservó períodos de descanso para favorecer su recuperación. El equipo médico informó que no se requiere tratamiento oncológico adicional luego de los estudios realizados. Instagram vaticannews.es El Papa agradeció las oraciones y las muestras de afecto recibidas desde distintos lugares del mundo, además de reconocer la atención de los profesionales que lo acompañaron durante el proceso. De acuerdo con el comunicado, sigue las indicaciones médicas con especial dedicación y mantiene su voluntad de continuar al frente de sus responsabilidades religiosas. El itinerario completo del Papa León XIV en la Argentina Domingo 8 de noviembre 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

17:50: encuentro con el Presidente de la República

18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Martes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú.