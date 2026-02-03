SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
3 de febrero 2026 - 07:42

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 3 de febrero

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar comenzó febrero con su segundo rebote consecutivo, pero en un contexto de continuidad de la calma cambiaria que imperó en enero, cuando bajó 1,3% y se alejó del techo de la banda. Por su parte, el riesgo país se sostiene por debajo de los 500 puntos básicos, aunque los activos argentinos se toman un respiro.

Ocurre en un contexto en el que los mercados mantienen la atención tanto en EEUU y las tensiones comerciales como en el plano local, donde la evolución de las tasas de interés continúa siendo el principal foco de análisis y seguimiento por parte del mercado. En el mercado sigue en debate la renuncia de Lavagna del INDEC y en los próximos días, la discusión legislativa de la reforma laboral se llevará toda la atención.

Live Blog Post

Dólar en febrero: la city espera que siga la pax cambiaria, pese a eventual ruido político por la reforma laboral

Érika Cabrera

De cara al segundo mes del año, los analistas de la city advierten que la menor demanda estacional de pesos y el regreso de la política al centro de la escena, podrían introducir episodios de mayor tensión, aunque sin cambios bruscos en el corto plazo.

Lee la nota completa

