Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 3 de febrero

El dólar comenzó febrero con su segundo rebote consecutivo, pero en un contexto de continuidad de la calma cambiaria que imperó en enero , cuando bajó 1,3% y se alejó del techo de la banda. Por su parte, el riesgo país se sostiene por debajo de los 500 puntos básicos, aunque los activos argentinos se toman un respiro.

Ocurre en un contexto en el que los mercados mantienen la atención tanto en EEUU y las tensiones comerciales como en el plano local, donde la evolución de las tasas de interés continúa siendo el principal foco de análisis y seguimiento por parte del mercado. En el mercado sigue en debate la renuncia de Lavagna del INDEC y en los próximos días, la discusión legislativa de la reforma laboral se llevará toda la atención.