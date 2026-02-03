Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 3 de febrero

El dólar comenzó febrero con su segundo rebote consecutivo, pero en un contexto de continuidad de la calma cambiaria que imperó en enero, cuando bajó 1,3% y se alejó del techo de la banda. Por su parte, el riesgo país se sostiene por debajo de los 500 puntos básicos, aunque los activos argentinos se toman un respiro.
Dólar en febrero: la city espera que siga la pax cambiaria, pese a eventual ruido político por la reforma laboral
Érika Cabrera
De cara al segundo mes del año, los analistas de la city advierten que la menor demanda estacional de pesos y el regreso de la política al centro de la escena, podrían introducir episodios de mayor tensión, aunque sin cambios bruscos en el corto plazo.
