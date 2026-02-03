El dólar oficial arrancó febrero en alza moderada y el BCRA sostiene la compra de reservas + Seguir en









El tipo de cambio mayorista inició febrero en alza pero aún lejos del techo del esquema cambiario, mientras el Banco Central cerró enero con compras netas por más de u$s1.100 millones, apuntaladas por la liquidación del agro y emisiones de deuda corporativa.

La mejora en las reservas estuvo sostenida principalmente por la mayor oferta del complejo agroexportador freepik.es

El dólar oficial inició febrero con una tónica alcista y encadenó su segunda suba consecutiva en el segmento mayorista, aunque todavía se mantiene con holgura respecto del techo de la banda cambiaria. El arranque del segundo mes del año encuentra al mercado con bonos cerca de máximos y la atención puesta tanto en la dinámica de las tasas de interés como en las señales que llegan desde el frente político.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El comportamiento del tipo de cambio refuerza la sensación de mayor aire dentro del esquema vigente. Durante enero, la banda de flotación se amplió un 2,4%, en línea con la inflación de noviembre, lo que elevó este lunes el límite superior hasta los $1.567,85. En ese marco, el dólar mayorista avanzó $4 (+0,3%) y cerró en $1.451, acumulando siete ruedas consecutivas sin retrocesos y quedando a un 8,1% del techo de la banda. En la semana previa, el tipo de cambio había subido $14 (+1%). El volumen operado en la jornada fue de u$s305,1 millones.

En el segmento minorista, el dólar promedió $1.420,16 para la compra y $1.471,30 para la venta, según datos del Banco Central (BCRA), con una suba diaria del 0,4%. En el Banco Nación, la cotización para la venta cerró en $1.470, un avance del 0,3% respecto del último cierre de la semana pasada. Con estos valores, el dólar tarjeta o turista —que suma el recargo del 30% deducible de Ganancias— se ubicó en $1.911.

Desde el mercado señalaron que, pese a tratarse de una rueda de bajo volumen, el dólar mostró una tendencia firme a lo largo del día por un leve predominio de la demanda.

En contraste, los dólares financieros mostraron un comportamiento más calmo. El MEP retrocedió 0,7% hasta $1.450,23, mientras que el contado con liquidación (CCL) cayó 0,3% y se ubicó en $1.489,22. En el mercado informal, el dólar blue bajó con fuerza y cerró en $1.450 para la venta, el valor más bajo desde el 12 de diciembre.

dollars Desde el mercado señalaron que, pese a tratarse de una rueda de bajo volumen Pixabay Mayor oferta de dólares en el mercado, siguen permitiendo acumular reservas En paralelo, el foco sigue puesto en la acumulación de reservas. En la última semana de enero, el BCRA compró u$s179 millones en el mercado cambiario, un monto algo menor al de la semana previa, pero que permitió cerrar el mes con compras netas por u$s1.158 millones. Se trata del mejor resultado mensual desde febrero del año pasado, cuando la autoridad monetaria había adquirido cerca de u$s2.000 millones. La mejora en las reservas estuvo sostenida principalmente por la mayor oferta del complejo agroexportador, que liquidó u$s434 millones en la última semana de enero y cerca de u$s1.800 millones en todo el mes. A esto se sumó el ingreso neto de divisas por emisiones de deuda corporativa, que más que compensó la demanda asociada a importaciones de bienes y servicios y a la formación de activos externos. Con un dólar que avanza de forma gradual, una brecha contenida y un Banco Central que logra sumar reservas, el mercado sigue de cerca si este equilibrio se mantiene en febrero, en un contexto donde las tasas y las definiciones políticas serán claves para la dinámica cambiaria.

Temas Dólar

BCRA