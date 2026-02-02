Qué hay detrás de la salida de Marco Lavagna del INDEC

La salida del ahora exfuncionario que pasó por la gestión kirchnerista y mileísta genera un nuevo cimbronazo en la disputa entre el Gobierno y el INDEC por el debut del nuevo IPC. En su mensaje de despedida subrayó la necesidad de que "próximamente se pueda actualizar el marco normativo" del organismo.

Marco Lavagna renunció a su cargo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tras seis años al frente de la gestión, que pasó por el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y el de Javier Milei . De estrechos vínculos con ambos sectores políticos, Lavagna supo reacomodarse en ambas administraciones bajo la premisa de ser un "cuadro técnico". En sus propias palabras, buscó "avanzar en la mejora estadística" en un organismo que viene de ser intervenido hace menos de 20 años.

Más allá de que la salida genera idas y vueltas por la posibilidad de que finalmente no se lleve a cabo el debut del nuevo IPC, también lo hace su estadía al frente del INDEC durante dos gestiones antitéticas como lo fueron la del Frente de Todos y La Libertad Avanza. Sin embargo, su ratificación al frente del organismo intentaba mostrar que, después de tantos años, el instituto estadístico no iba a depender de los hilos de la política, sino que finalmente encontraría su autarquía. Pero no pasó.

A solo ocho días de la salida del nuevo IPC, Lavagna dio un paso al costado de la gestión, marcando la renuncia número 224 del Gobierno mileísta. El gran problema habría sido, según comentaron fuentes cercanas al organismo a Ámbito , que no hay consenso suficiente para que la medición en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) realizada entre 2017 y 2018 se publique el próximo 10 de febrero cuando se conocerá el dato de inflación de enero 2026.

La polémica gira en torno a la posibilidad de que el Ministerio de Economía, que conduce Luis "Toto" Caputo no dé el visto bueno para la publicación del nuevo IPC . Es algo que debe decidir Pedro Lines , quien está al frente de la Dirección Técnica del Instituto Estadístico y semanas atrás trascendió la posibilidad que dé un paso al costado del organismo.

El nuevo IPC estaría en ojo de la tormenta por el cambio en las ponderaciones de los distintos rubros con la medición de la ENGHo 2017/2018, donde tendrá un mayor peso en el índice Vivienda -que contiene servicios públicos-, Transporte y Comunicaciones , mientras se desacelera el peso de Alimentos, Bebidas alcohólicas y Equipamiento y mantenimiento del hogar.

El punto clave sería el aumento de servicios públicos, ya que el Gobierno está llevando a cabo una nueva segmentación de subsidios, donde busca que cada vez más usuarios comiencen a pagar el valor pleno de la luz y el gas. Vale destacar que el agua ya no tiene subsidios para los usuarios, salvo que estos los tramiten con AYSA.

En 2025 el aumento de precios estuvo impulsado fuertemente por el rubro de viviendas, que se alzó 41,6% en ese año, siendo el tercer aumento interanual más marcado. Sin embargo, no logró mover fuertemente el amperímetro inflacionario, de acuerdo con las mediciones privadas de inflación con el nuevo ponderador de precios. El economista de la Universidad Torcuato Di Tella, Martín González Rozada, midió que el IPC se ubicó en el 33,6% con la ENGHo 2017/18, comparado con el valor de 31,5% que cerró INDEC en base a la encuesta de 2003/2004.

Si bien la medición en base a la ENGHo 2017/2018 está lista desde fines de 2024, tal como lo anticipó Ámbito, el INDEC decidió dejar que pase el año electoral (2025) para que un posible recalentamiento de la inflación no impacte en los resultados, que finalmente fueron satisfactorios a nivel nacional para La Libertad Avanza. Habiendo pasado este tramo, siempre turbulento para la economía, el equipo liderado por Lavagna decidió que la medición actualizada de inflación se realizara a partir de enero 2026, con la intención de arrancar el año con el nuevo IPC -que hasta el momento se venía midiendo con datos de consumo de 2003/2004- y, de esta manera, no realizar modificaciones hacia atrás, teniendo que recalibrar otras estadísticas clave.

Noticia en desarrollo.-