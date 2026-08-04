Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 4 de agosto

El dólar mayorista subió a $1.495 este lunes, mientras que el minorista se ubicó a $1.515 en el Banco Nación y el blue a $1.555. El equipo económico mantiene su actividad para contener el avance del tipo de cambio a través de intervenciones y venta de cobertura. En tanto, el riesgo país bajó con fuerza hasta los 411 puntos básicos ante una suba considerable de los bonos en dólares.
China incrementó sus compras de carne y podría abrirse una oportunidad para la Argentina
Con el incremento de importaciones del mercado chino, el inminente agotamiento del cupo asignado a Brasil podría desencadenar cambios de gran relevancia para el resto de los países exportadores, entre ellos la Argentina.