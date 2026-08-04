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4 de agosto 2026 - 10:40

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 4 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista subió a $1.495 este lunes, mientras que el minorista se ubicó a $1.515 en el Banco Nación y el blue a $1.555. El equipo económico mantiene su actividad para contener el avance del tipo de cambio a través de intervenciones y venta de cobertura. En tanto, el riesgo país bajó con fuerza hasta los 411 puntos básicos ante una suba considerable de los bonos en dólares.

De cara a la rueda de este martes, la city local mantiene la mirada en los movimientos de los mercados internacionales a caballo de los vaivenes de la guerra en Medio Oriente.

China incrementó sus compras de carne y podría abrirse una oportunidad para la Argentina

Con el incremento de importaciones del mercado chino, el inminente agotamiento del cupo asignado a Brasil podría desencadenar cambios de gran relevancia para el resto de los países exportadores, entre ellos la Argentina.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 4 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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Wall Street adelanta subas pese a que la tensión en Medio Oriente sigue latente

Las acciones estadounidenses se mantienen cerca de un máximo histórico, mientras los inversores centraban su atención en los resultados corporativos tras semanas de volatilidad.

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Comienzan a aparecer "luces amarillas" dentro del plan económico: frente fiscal, actividad, dólar y consumo

El mercado advierte que habrá que seguir de cerca la presión sobre muchas variables. El resultado fiscal, uno de los caballitos de batalla del Gobierno, es una de ellas.

Por Solange Rial

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La economía sorprendió a la baja: consultoras prevén una caída del PBI de hasta 1% en el segundo trimestre

El deterioro en sectores clave empuja la caída de la actividad económica en el segundo trimestre, tras una expansión del 0,7% en el primer trimestre. Los detalles, en la nota.

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El peronismo federal confronta con el kirchnerismo por la propuesta expropiatoria de Ricardo Quintela

El gobernador reavivó la interna al proponer expropiaciones y nacionalizaciones si el PJ vuelve al poder. La diputada Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, manifestó su respaldo, mientras que Guillermo Michel, del peronismo federal, advirtió sobre el riesgo de romper contratos y las consecuencias judiciales de desandar medidas como el RIGI.

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Precarización laboral: quienes pierden un empleo formal y se refugian en el cuentapropismo ganan hasta un 28% menos

La informalidad funcionó como refugio de la caída del empleo formal privado y púbico, logrando aminorar la suba de la desocupación.

Por Erika Cabrera

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Alerta dólar: el pago de dividendos superó los u$s1.000 millones en junio, récord desde 2010

Esta demanda de las empresas se transformó en otro factor de presión sobre el tipo de cambio, junto a la compra para atesoramiento, las importaciones y los vencimientos de deuda pública.

Por Santiago Reina

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Gustavo Arengo, ministro de Hacienda de CABA: "No veo al dólar yendo hacia el techo de las bandas"

El jefe del equipo económico porteño analizó la tendencia a futuro de la divisa estadounidense y no coincidió con la proyección realizada semanas atrás por el vocero Adrián Ravier. Además, repasó el estado de las cuentas de la Ciudad, el vínculo con Nación tras el acuerdo por la coparticipación y los planes de financiamiento para obras como la Línea F.

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La recaudación de julio registró un leve repunte, gracias al impulso de Ganancias

Los ingresos sumaron unos $22.9 billones en el mes pasado, impactado por el vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las personas. El IVA en cambio habría quedado levemente abajo respecto de igual mes del año pasado.

Por Carlos Lamiral

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Puertos paralizados tras decreto del Gobierno: hay más de 150 buques detenidos por un cese de actividades

La medida de fuerza comenzó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que desregula el practicaje y el pilotaje. El Gobierno intimó a los profesionales a retomar la actividad mientras el sector energético advirtió sobre posibles problemas de abastecimiento.

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