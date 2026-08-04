Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 4 de agosto

El dólar mayorista subió a $1.495 este lunes, mientras que el minorista se ubicó a $1.515 en el Banco Nación y el blue a $1.555. El equipo económico mantiene su actividad para contener el avance del tipo de cambio a través de intervenciones y venta de cobertura. En tanto, el riesgo país bajó con fuerza hasta los 411 puntos básicos ante una suba considerable de los bonos en dólares.