Agosto llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más: todas las subas que golpearán el bolsillo

El Estado y las empresas ya definieron los incrementos de tarifas y servicios clave para el próximo mes. Los nuevos montos que entrarán en vigencia este sábado.

En agosto aumentarán las tarifas del transporte, el agua, las prepagas, los colegios y otros servicios.

A partir de este sábado 1° de agosto, los argentinos volverán a enfrentar una nueva tanda de aumentos en servicios básicos , tanto públicos como privados, que impactará directamente en los gastos fijos de las familias. Durante el octavo mes del año, subirán las cuotas de las prepagas, los boletos del transporte, las tarifas de energía y las cuotas de los colegios privados, entre otros rubros.

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Tras el dato de inflación de junio del 1,9% , las empresas y gobiernos ajustarán sus cuadros tarifarios para agosto. En algunos casos, por los mecanismos de indexación mensual y las cláusulas contractuales vigentes serán los instrumentos que determinarán los nuevos valores de cada servicio y en otros, por decisión unilateral de los prestadores o reguladores.

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para agosto. Las cuotas de los planes de salud subirán hasta 2,9%. Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

OSDE, Avalian, Hospital Italiano y Hospital Alemán confirmaron un aumento del 1,9%. Swiss Medical subirá entre 1,8% y 2% . Sancor Salud pautó un alza de entre 1,9% y 2,9%, dependiendo del plan y la región del país. Por su parte, Galeno aumentará 2,6% y Omint tendrá una suba más alta que llegará hasta el 2,9%. Estos ajustes también se aplicarán a los copagos en algunos casos.

El transporte público tendrá un nuevo aumento desde el 1° de agosto. Las tarifas del subte y los colectivos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires subirán un 3,9% , de acuerdo con el esquema de actualización automática que aplican ambas jurisdicciones.

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para agosto.

Cabe señalar que el incremento surge de la fórmula que combina el último dato de inflación del INDEC, que en junio fue del 1,9%, con un adicional de 2 puntos porcentuales.

Cuánto saldrá viajar en colectivo en CABA en agosto

Las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA subirán 3,9% a partir del 1° de agosto. Según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $852,90.

Entre 3 y 6 kilómetros: $947,71.

Entre 6 y 12 kilómetros: $ 1.020,71.

Más de 12 kilómetros: $1.093,77.

El transporte público tendrá un nuevo aumento desde el 1° de agosto.

Cuánto saldrá viajar en colectivo en la Provincia de Buenos Aires en agosto

Las líneas numeradas del 200 en adelante presentarán un aumento del 3,9% a partir del 1° de agosto. Las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera, de acuerdo con la información oficializada por el gobierno bonaerense:

Hasta 3 kilómetros: $1.111,19.

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.250,08.

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.388,98.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.666,78.

Más de 27 kilómetros: $1.959,58.

Por su parte, las líneas nacionales quedan fuera del ajuste y conservan sus tarifas actuales: boleto mínimo de $742,81, $757,67 con SUBE registrada, $340,95 para beneficiarios de la Tarifa Social y $1.515,33 para quienes viajan con SUBE sin registrar.

Trenes AMBA en agosto

Además, en agosto comenzará a regir un nuevo tramo del aumento de los boletos de tren pautados por el Gobierno Nacional en mayo. La suba será de entre el 10,5% y el 11%, según la sección. La actualización mensual impactará en todas las líneas ferroviarias metropolitanas.

Quienes viajan con tarjeta SUBE pasarán a pagar $420, $590 o $730, según el tramo recorrido, mientras que el boleto en efectivo tendrá un valor único de $1.500 para todas las líneas: Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

La actualización prevista para agosto también impactará en todas las líneas ferroviarias metropolitanas.

Cuánto aumenta el subte

Los pasajeros del subte también deberán afrontar una suba del 3,9% desde agosto. Con el nuevo cuadro tarifario, los valores serán:

Boleto general con SUBE registrada: $1.684.

Boleto con SUBE sin registrar: $2.541,10.

Premetro: $567,35.

Además, continuarán vigentes las tarifas diferenciales:

Tarifa Social: $567.

Boleto estudiantil: $226.

Los descuentos por frecuencia de viaje continuarán vigentes y se aplicarán de forma automática en función de la cantidad de viajes que cada pasajero realice durante el mes:

De 1 a 20 viajes: $1.684.

De 21 a 30 viajes: $1.347,20.

De 31 a 40 viajes: $1.178,80.

Desde el viaje 41 en adelante: $1.010,40.

Los pasajeros del subte también deberán afrontar una suba del 3,9% desde agosto.

Peajes en CABA: cuánto costará en agosto

Las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) también tendrán un incremento del 3,9% desde el 1 de agosto. Con el nuevo cuadro tarifario, los vehículos livianos (dos ejes) abonarán en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Horario normal: $4.610,98

Hora pico: $6.534,52

Para las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero:

Horario normal: $1.921,05

Hora pico: $2.716,64

Peaje de Alberti:

Horario normal: $1.460,25

Hora pico: $1.844,24

Paseo del Bajo (vehículos livianos):

Tarifa: $10.202,36

El Gobierno porteño explicó que estas actualizaciones forman parte del sistema de ajustes mensuales aplicado para acompañar la evolución de los costos operativos y garantizar el mantenimiento de la red vial.

Actualmente, la empresa administra 29 kilómetros de autopistas con peaje y otros 21 kilómetros de vías libres, donde se realizan tareas de repavimentación, iluminación, señalización y mantenimiento general.

Las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) también tendrán un incremento del 3,9% desde el 1 de agosto.

Alquileres: llegan los aumentos de agosto por ICL

Agosto llega con una nueva ronda de actualizaciones para miles de contratos de alquiler en todo el país. Aunque el mercado ya funciona mayoritariamente bajo las reglas que surgieron tras el DNU 70/2023, todavía permanecen vigentes algunos acuerdos firmados bajo la Ley de Alquileres de 2020, que transitan sus últimos meses antes de desaparecer definitivamente.

El Índice para Contratos de Locación (ICL), elaborado por el Banco Central, fija para agosto un ajuste anual del 31,52%, mientras que también se registran actualizaciones del 8,96% para contratos trimestrales, 12,14% para los cuatrimestrales y 16,58% para los semestrales.

De esta manera, agosto se convierte en otro mes clave para un mercado que dejó atrás la rigidez de la normativa de 2020 y volvió a la negociación entre propietarios e inquilinos respecto del plazo contractual, el índice de actualización y la frecuencia de los aumentos.

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Cuánto aumenta un alquiler de $500.000 en agosto

Para visualizar el impacto de los nuevos índices, un alquiler mensual de $500.000 queda de la siguiente manera según la modalidad de actualización prevista en el contrato y siempre que el convenio esté basado en el ICL:

• Actualización trimestral (ICL 8,96%).

Pasa de $500.000 a $544.800.

Aumento: $44.800.

• Actualización cuatrimestral (ICL 12,14%).

Pasa de $500.000 a $560.700.

Aumento: $60.700.

• Actualización semestral (ICL 16,58%).

Pasa de $500.000 a $582.900.

Aumento: $82.900.

• Actualización anual (ICL 31,52%).

Pasa de $500.000 a $657.600.

Aumento: $157.600.

Colegios privados de la Provincia de Buenos Aires: suba de 5%

El Gobierno provincial fijó topes arancelarios con incrementos del 5% y 2,5% para las cuotas de agosto y septiembre respectivamente.

La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza, Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior, y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40% y el 100%.

Para la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de agosto aún no fue publicado oficialmente.

Luz

Las facturas de luz del AMBA también registrarán un nuevo ajuste en agosto. El ENReGE publica los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur mensualmente en función de la evolución del IPIM y el IPC. En julio, el ajuste fue del 2,95% para Edenor y del 2,76% para Edesur.

Los nuevos valores de agosto aún no fueron publicados en el Boletín Oficial. El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) continuará vigente, con un consumo base de 300 kWh mensuales para agosto, uno de los meses de mayor demanda del año.

Las facturas de luz del AMBA también registrarán un nuevo ajuste en agosto. Depositphotos

Gas

Las facturas de gas también registrarán cambios en agosto, aunque los nuevos cuadros aún no fueron oficializados.

El Gobierno, a través de la Resolución 167/2026 de la Secretaría de Energía, cambió la frecuencia con que se ajustan las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), el componente que traslada a las facturas las variaciones en el precio del gas comprado por las distribuidoras. Hasta ahora ese ajuste se hacía por estación del año; desde agosto pasará a hacerse cada dos meses.

La medida, según el Gobierno, busca evitar que en los meses de mayor consumo, como el invierno, coincidan el aumento de la demanda con una suba del precio del gas. El nuevo esquema regirá durante toda la emergencia energética, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, y el Enargas lo aplicará en los cuadros tarifarios de agosto.

Agua

Las facturas del servicio de agua y cloacas de AySA subirán 3% en agosto, en línea con el esquema de actualización dispuesto por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución 14/2026. Ese tope del 3% mensual rige desde mayo y se extiende hasta agosto inclusive.

El ERAS también rechazó un pedido de AySA para aplicar un incremento adicional del 1% mensual a partir de septiembre, al considerar que la empresa no presentó la documentación necesaria para justificarlo. El Programa de Tarifa Social con descuento del 15% para los sectores vulnerables se mantiene vigente.