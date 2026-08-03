Ley de Tierras: el oficialismo cede y propone elevar del 15% al 25% el límite para extranjeros

En las últimas horas comenzó a circular un nuevo borrador de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el Senado votaría esta semana. Este martes Bullrich brinda conferencia de prensa y la sesión del jueves es puesta en duda.

Manotazo de ahogado en el Senado. Para evitar que los cambios a la ley de Tierras naufraguen en la sesión prevista para este jueves, el oficialismo haría una importante concesión a los aliados. El texto pasaría de intentar eliminar los límites a la venta de tierras rurales en manos de extranjeros -que hoy es del 15%- a elevarlos al 25%.

Cuando faltan cuatro días para reanudar el cuarto intermedio al que llamó la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich en el Senado, un nuevo borrador de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada comenzó a circular entre los miembros libertarios y aliados al gobierno de Javier Milei .

De votarse esa versión, los intentos del ministro Federico Sturzenegger de eliminar los límites a la venta de tierras en manos de extranjeros fracasarían. Es que, de acuerdo al texto al que tuvo acceso Ámbito, en lugar de eliminar ese límite, que rige desde el año 2011, cuando se sancionó la ley de Tierras, el texto lo elevaría en 10 puntos. Es decir, pasaría del 15% al 25%.

"La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia", reza el borrador.

De esta manera, el principal argumento del ministro Desregulador para avanzar con la eliminación de los límites pierde sentido. Sturzenegger basó su redacción del proyecto en el artículo 20 de la Constitución Nacional . Es que allí se señala que " los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano ; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos (...)".

Con la nueva versión, los extranjeros seguirían sin "gozar" de los mismos derechos civiles que los ciudadanos argentinos en el territorio de la Nación.

Según pudo saber este medio, fue Bullrich la que negoció con los aliados esta nueva versión, mucho menos ambiciosa que la original, y se la habría comunicado a la Casa Rosada. Es que, de lo contrario, el fracaso de la ley estaba garantizado. Las fuertes críticas que generó el proyecto en la sociedad civil habrían terminado de inclinar la balanza en contra del texto. En especial, entre los aliados que, hasta apenas unos días, el oficialismo contaba entre sus filas. "Los gobernadores van a definir la ley: no quieren pagar ese costo", dijeron fuentes parlamentarias a este medio.

Hasta el domingo, el oficialismo estimaba reunir unos 34 o 35 votos. Para blindar la ley, necesitaba, de mínima, 36. El consuelo en las filas libertarias era que, si se producía un empate, el desempate no quedaría en manos de la vice, Victoria Villarruel, quien ya se expresó en contra del proyecto, y hasta acusó al Gobierno de querer "rifar" al país.

Es que, como Milei se encontrará fuera del país este jueves (viaja a Ecuador y Colombia), la titular del Senado estaría a cargo del Ejecutivo. Mientras que la sesión quedaría encabezada por el presidente Provisional, el libertario Bartolomé Abdala.

Marcha en el Congreso e interna misionera

La última sesión que se celebró en el Senado, en la previa al receso invernal, culminó de manera abrupta, tras un cortocircuito entre Bullrich y Sturzenegger. La senadora había acordado un texto con los aliados que facultaba a las provincias a que sus propias legislaturas sancionen proyectos que fijen límites a la venta de tierras en manos de extranjeros.

Los equipos del "Coloso" rechazaron de plano esa propuesta. Pero la explicación de la exministra de Seguridad fue que, de lo contrario, la ley fracasaría. Así fue que durante la sesión, Bullrich llamó a un cuarto intermedio hasta este jueves 6, día en que se reanudaría el debate por la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. En el medio, los equipos de la senadora y los del ministro se reunieron en el Palacio del Congreso. Hubo fumata blanca: se impuso la postura de Bullrich. Era eso o nada.

Ahora bien, al parecer, ese artículo tampoco le garantizaba los votos al oficialismo, de allí que la senadora debió hacer una nueva concesión, más laxa todavía. Es decir, pasarían de eliminar los límites, a elevarlos. No solo la presión social (con marcha el día de la sesión en las inmediaciones del Congreso incluida). Sino también, la interna misionera entre Hugo Passalacqua y el mandamás de ese distrito, Carlos Rovira, les juegue en contra.

En los últimos días, el gobernador rompió con Rovira luego de un acuerdo electoral que este habría pactado con La Libertad Avanza, de cara a las elecciones del año que viene. Y esto trae implicancias en el bloque que supo representar al oficialismo con doble comando de esa provincia.

Días atrás, se daba por descontado que los dos legisladores de esa provincia, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, acompañarían el proyecto libertario. Tras la ruptura, el panorama cambió. Fuentes de esa provincia no descartan que Arce arme monobloque y, como muestra de alineamiento con Rovira, acompañe la iniciativa. Eso está por verse. En cambio, esas mismas fuentes ya daban por descontado que Rojas Decut rechazaría la iniciativa, alineada con el gobernador. Es decir, otro voto menos para LLA.

Bullrich brinda conferencia de prensa

Para brindar los detalles finales, Bullrich encabezará una conferencia de prensa este martes a las 16. Todavía no está definido el lugar. Allí, se espera que la senadora brinde detalles del texto que finalmente se llevará al recinto.

Bullrich brinda una conferencia el martes a las 16.

Fuentes parlamentarias dudaban de si la sesión prevista para el jueves sigue en pie. Como la de este jueves tiene como único tema la ley de Tierras (porque se reanuda el temario de la última sesión). "El oficialismo no puede meter nuevos temas el jueves: usando esa excusa estudian ir al 13 para desalentar la marcha", dijeron fuentes parlamentarias a este medio.