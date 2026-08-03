El oro se recupera, mientras el dólar dólar se debilita y persiste la incertidumbre sobre la Fed

El metal precioso avanza impulsado por un dólar a la baja y señales de tregua en el conflicto de EEUU con Irán. A su vez, los inversores esperan indicadores económicos de EEUU que definirán la política monetaria de la Fed.

Oro al alza: El metal precioso avanza impulsado por un dólar debilitado y señales de tregua en Medio Oriente.

Los precios del oro registran ganancias en este lunes, motivados por el debilitamiento del dólar estadounidense posteriormente de que el petróleo cayera con fuerza ante las señales de una posible tregua en el conflicto bélico de Medio Oriente.

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A pesar del avance del metal precioso, los inversores mantienen una postura de cautela antes de una semana cargada de indicadores económicos en EEUU que podrían modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado avanzaba 0.5% hasta u$s4.062,41 por onza, mientras que los futuros del oro subían 0,3% a u$s4.117,35. La plata ganaba 0,6% hasta u$s57,98 por onza.

El oro encontró su mayor apoyo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicara que Irán y otros países de Medio Oriente solicitaron más tiempo para concluir un acuerdo, que permitiría reabrir el Estrecho de Ormuz y resolver las preocupaciones del programa nuclear iraní.

Estos indicios de una posible tregua en el conflicto de Medio Oriente , redujeron las expectativas de una escalada bélica y provocaron una caída superior a u$s5 por barril en los precios del petróleo durante la sesión asiática.

El oro encontró su mayor apoyo después de que Donald Trump indicara que Irán y otros países de Medio Oriente solicitaron más tiempo para concluir un acuerdo.

El descenso del crudo disminuyó los temores de que una interrupción prolongada del suministro mantuviera elevada la inflación, reduciendo la necesidad de una política monetaria aún más restrictiva.

Al mismo tiempo, el Índice del Dólar (DXY) continuó debilitándose y cayó por debajo del nivel de 100 puntos, ubicándose alrededor de 99,7. Un dólar más débil hace que el oro denominado en esa moneda resulte más atractivo para los compradores internacionales, lo que favorece la demanda.

El Índice del Dólar (DXY) continuó debilitándose y cayó por debajo del nivel de 100 puntos, ubicándose alrededor de 99,7. Magnific

Las tasas de la Fed, en el foco

A pesar del avance registrado este lunes, los inversores continúan evaluando las perspectivas para la Reserva Federal, posteriormente de que tres funcionarios de la Fed votaran en contra de la decisión de política monetaria de la semana pasada, y reiteraran el pasado viernes que la inflación sigue siendo demasiado elevada.

Los funcionarios destacaron que un aumento inmediato en las tasas de interés sería necesario para preservar la credibilidad de la Fed en su lucha contra la inflación.

Cabe precisar que las tasas de interés más altas suelen afectar negativamente al oro, ya que se trata de un activo que no genera rendimientos y pierde atractivo frente a instrumentos financieros que sí ofrecen intereses.

Funcionarios de la Fed destacaron que un aumento inmediato en las tasas de interés sería necesario para preservar la credibilidad de la entidad en su lucha contra la inflación.

La atención puesta en los nuevos números económicos de EEUU

Por otra parte, los inversores seguirán con detenimiento una serie de indicadores económicos de EEUU que podrían ofrecer nuevas señales sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Entre los reportes más importantes de la semana se encuentra la encuesta JOLTS sobre vacantes laborales, el informe de empleo privado de ADP, las solicitudes semanales de apoyo por desempleo y el reporte oficial de nóminas no agrícolas, que se publicará el viernes.

Estos datos serán vitales para evaluar la fortaleza del mercado laboral y la evolución de la inflación en Estados Unidos.