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3 de agosto 2026 - 10:05

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 3 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica a $1.485 este lunes, mientras que el minorista se ubica a $1.510 en el Banco Nación y el blue a $1.565. El riesgo país bajó la última jornada hábil y se ubicó en 436 puntos básicos.

Agenda económica del lunes

  • INDEC: publica las bases de microdatos de la EPH del primer trimestre.
  • ARCA: difundirá la recaudación tributaria de julio.
  • Se conocerán los PMI manufactureros finales de julio de la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos.
  • EE.UU. también publicará el ISM Manufacturero, un indicador clave para medir la actividad industrial.
  • Presentarán balances Palantir Technologies en Wall Street y las argentinas TGS y Transener.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 3 de agosto

El dólar oficial minorista cotiza a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.511,12 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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