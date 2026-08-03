Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 3 de agosto

El dólar mayorista se ubica a $1.485 este lunes, mientras que el minorista se ubica a $1.510 en el Banco Nación y el blue a $1.565. El riesgo país bajó la última jornada hábil y se ubicó en 436 puntos básicos.
ARCA reglamentó las exportaciones comerciales por correo: las siete claves del nuevo régimen
La resolución pone en marcha el procedimiento simplificado para exportar mercadería por vía postal con fines comerciales. El nuevo esquema elimina los límites de valor y busca reducir costos, agilizar trámites e impulsar el comercio electrónico internacional.