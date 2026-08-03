Las reservas del BCRA rebotaron u$s1.780 millones y volvieron a superar los u$s49.000 millones

La autoridad monetaria adquirió solo u$s18 millones en el inicio de agosto y sostuvo su presencia en el mercado oficial. En tanto, el salto de las reservas revirtió la caída de fin de mes.

Las reservas del BCRA rebotaron tras la baja de fin de mes y volvieron a superar los u$s49.000 millones.

El Banco Central (BCRA) comenzó agosto con una nueva compra en el mercado oficial de cambios y, al mismo tiempo, las reservas internacionales recuperaron buena parte de la caída registrada en el cierre de julio . En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s18 millones este lunes 3 de agosto, en una rueda con un volumen operado de u$s514 millones, por lo que absorbió cerca del 4% del total negociado.

Con este resultado, el saldo comprador del mes quedó en u$s18 millones, mientras que las compras acumuladas en 2026 ascendieron a u$s13.345 millones . Así, el Central encadenó cuatro ruedas con presencia compradora, luego de haber interrumpido a fines de julio una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo positivo.

El dato marcó un arranque más moderado que el promedio de los meses previos. Julio había cerrado con compras por u$s2.162 millones, equivalentes a un promedio diario de u$s103 millones, y se había ubicado como uno de los mejores meses desde el inicio de la fase de acumulación.

En paralelo, las reservas internacionales brutas subieron u$s1.780 millones y finalizaron en u$s49.376 millones . De esta manera, el stock volvió a superar el umbral de u$s49.000 millones, luego de la baja de u$s1.587 millones del viernes pasado.

El rebote estuvo en línea con lo anticipado por fuentes oficiales a Ámbito , que habían explicado que cerca de u$s1.300 millones de la caída previa respondían a movimientos habituales de fin de mes y que debían revertirse al inicio de esta semana . Además, la valuación también jugó a favor, ya que el oro avanzó 0,17% y habría aportado cerca de u$s125 millones al valor contable de las tenencias del Central respecto del viernes.

En cambio, las monedas de la canasta mostraron un comportamiento dispar frente al dólar. El yen se apreció 0,30% y el yuan ganó 0,03%, mientras que el euro cayó 0,16% y la libra retrocedió 0,37%. Por lo tanto, la recomposición de reservas respondió principalmente a la reversión de los movimientos de cierre mensual y no a una aceleración de las compras oficiales.

Julio cerró con dólar contenido, pero con ayuda oficial

La lectura del cierre de julio dejó una señal más compleja. Según PPI, el dólar oficial terminó el mes prácticamente sin cambios, con una suba de apenas 0,2%, después de haber revertido parte del avance de la semana previa. El contexto externo ayudó porque el dólar global se debilitó y el índice DXY cayó 1,5% durante la última semana del mes.

Sin embargo, remarcaron que el alivio cambiario no respondió solo al frente externo. En su análisis, estimó que el BCRA vendió u$s415 millones en instrumentos dólar linked el 28 de julio, día del fixing de la D31L6.

Además, PPI señaló que el Tesoro vendió u$s145 millones en el mercado oficial ese mismo día, una operación que quedó confirmada por los datos monetarios del viernes. A esto se sumó la colocación neta de u$s2.583 millones en instrumentos vinculados al dólar en la licitación de la semana pasada, lo que ayudó a canalizar parte de la demanda de cobertura.

En ese marco, la firma estimó que el BCRA vendió cerca de u$s1.500 millones de dólar linked en el mercado secundario durante julio hasta el 28 de ese mes, luego de haber vendido alrededor de u$s2.300 millones en junio. Por lo tanto, aunque el mes dejó compras fuertes en el mercado oficial, también mostró un uso relevante de instrumentos financieros para ordenar las expectativas cambiarias.

El mayorista volvió a acercarse a $1.500

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,67% y cerró en $1.495 para la venta. Según Gustavo Quintana, la divisa inició la semana y el mes con una leve tendencia compradora, aunque dentro de un recorrido acotado y con baja volatilidad.

El analista señaló que los mínimos se anotaron al comienzo de la rueda, en $1.491, seis pesos por encima del cierre previo. Luego, la demanda por cobertura ganó terreno durante la jornada y llevó la cotización hasta máximos de $1.495, nivel que se sostuvo con leves oscilaciones hasta el final.

Quintana explicó que, como suele ocurrir en los comienzos de mes, la demanda de divisas volvió a activarse y permitió recuperar parte del retroceso de la semana anterior. Además, indicó que la presencia oficial en futuros y en los dólares financieros parece apuntar a tolerar un deslizamiento suave del tipo de cambio, pero sin convalidar una suba desordenada.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP subió 0,70% hasta $1.527,87, mientras que el contado con liquidación avanzó apenas 0,02% hasta $1.576,30. En tanto, el dólar blue ganó 0,32% y cerró en $1.555. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se comprimió hasta 4,01%, mientras que el canje terminó en 3,17%.

Futuros, agro y arranque de agosto

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. Agosto cayó 0,20%, septiembre retrocedió 0,26%, diciembre bajó 0,34% y los contratos de comienzos de 2027 también cedieron en la mayoría de los plazos. En promedio, la variación general fue negativa en 0,27%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,51% mensual, equivalente a 18,10% anualizado. En pesos, la TAMAR subió de 22,88% a 23,31%, mientras que la BADLAR bajó de 21,94% a 21,63%.

Por el lado de la oferta, CIARA-CEC informó que el complejo agroexportador liquidó u$s2.918 millones en julio, un 3% menos que en junio. Además, el acumulado anual llegó a u$s16.297 millones, lo que implicó una baja de 16% frente al mismo período de 2025, año que había estado marcado por el final del esquema temporal de menores derechos de exportación.