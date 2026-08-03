El petróleo se hunde cerca de 5% y Wall Street adelanta subas ante los anuncios de negociaciones entre EEUU e Irán + Agregar ámbito en









La cotización del crudo cae con fuerza ante menores expectativas de una escalada bélica que resienta aun más el suministro global de energía.

Baja con fuerza el precio del petróleo tras los anuncios de Donald Trump. Depositphotos

Los precios internacionales del petróleo caen con fuerza este lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la reanudación de las negociaciones con Irán, lo que redujo las expectativas de una escalada militar inmediata en Medio Oriente. Como consecuencia de esto, las bolsas de Europa avanzan, al igual que los futuros de Wall Street, operan con optimismo en el arranque de la semana.

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Los futuros del petróleo europeo Brent, que es también la referencia en Argentina, se hunden 4,6% hasta los u$s83,88 por barril. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) baja 5,7% hasta los u$s79,85 por barril.

La noche del sábado, Donald Trump informó que había cancelado un ataque militar de gran escala contra Irán después de que Teherán y varios países de Medio Oriente solicitaran más tiempo para continuar con las negociaciones diplomáticas.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó el lunes que actualmente no hay negociaciones con Estados Unidos, pero sí conversaciones con Omán sobre la gestión del estratégico estrecho de Ormuz.

El cambio de postura redujo las preocupaciones del mercado sobre una interrupción inmediata del suministro mundial de petróleo y provocó una venta generalizada en el mercado energético. La creciente tensión llevó temporalmente al Brent por encima de los u$s90 por barril antes de que el anuncio de Trump provocara un cambio en el sentimiento del mercado.

Las claves de la jornada en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,47% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,15%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,05% al alza. En la previa, las acciones con mayores subas son DR Horton (+5,6%), Paychex (+5,2%) y DuPont De Nemours (+5,1%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Micron (-4,1%), Garmin (-4,01%) y Seagate (-3,3%). En Europa, el Euro Stoxx sube 0,82%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,32% y el CAC francés acompaña con 1,10%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,11%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,48%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,59%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 5,12% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,94%, tras la intervención del yen.

El mercado local cerró una semana corta con señales positivas en bonos y riesgo país, mientras la tensión entre EE.UU. e Irán volvió a presionar al petróleo y agregó volatilidad externa.