Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 19 de noviembre

El dólar oficial cotiza a $1.400 en el segmento mayorista, mientras que en el minorista la divisa se ubica a $1.371,20 para la compra y a $1.422,10 para la venta. El martes, la brecha entre los paralelos se redujo.
Para inversores: claves para apostar a los bonos del Tesoro de EEUU
Por Jorge Herrera
El mercado parece desestimar un nuevo recorte de tasas ahora. Mientras la curva de rendimientos muestra un empinamiento. Todo luce atractivo, pero ¿qué riesgos hay a la hora de apostar en los Treasuries?
