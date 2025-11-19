Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 19 de noviembre

Live Blog Post

El dólar se mueve con cautela: disminuye la brecha con los financieros y el tipo de cambio se mantiene en $1.400

Los dólares financieros muestran una dinámica mixta, con caídas pequeñas pero suficientes para bajar impactar en la brecha cambiaria cuyo impacto se potenció por la marcada compresión del tipo de cambio oficial en las últimas ruedas. Este movimiento conjunto generó que la brecha cambiaria entre el CCL y el dólar spot se ampliara hasta 7% el lunes, su nivel más alto en el mes aunque el martes logró comprimir hasta 5%. Más allá de este punto, como signo positivo, el tipo de cambio se mantiene lejos del techo del dólar que se ubica por encima de los $1.500.

