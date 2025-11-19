SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
19 de noviembre 2025 - 09:23

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 19 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Mientras, los bonos en dólares mostraron una tenue mejora, a la vez que los ADRs y el S&P Merval también cerraron con ganancias luego de arrancar la jornada con pérdidas.

Este miércoles, la clave del mercado pasará por Wall Street: Nvidia, la empresa líder de la IA presenta balance en medio de un sentimiento negativo en relación a las valuaciones de las compañías de inteligencia artificial. En ese marco, el mercado estadounidense enfrenta un día clave que puede impactar en las bolsas a nivel global.

Live Blog Post

Para inversores: claves para apostar a los bonos del Tesoro de EEUU

Por Jorge Herrera

El mercado parece desestimar un nuevo recorte de tasas ahora. Mientras la curva de rendimientos muestra un empinamiento. Todo luce atractivo, pero ¿qué riesgos hay a la hora de apostar en los Treasuries?

Live Blog Post

El dólar se mueve con cautela: disminuye la brecha con los financieros y el tipo de cambio se mantiene en $1.400

Los dólares financieros muestran una dinámica mixta, con caídas pequeñas pero suficientes para bajar impactar en la brecha cambiaria cuyo impacto se potenció por la marcada compresión del tipo de cambio oficial en las últimas ruedas. Este movimiento conjunto generó que la brecha cambiaria entre el CCL y el dólar spot se ampliara hasta 7% el lunes, su nivel más alto en el mes aunque el martes logró comprimir hasta 5%. Más allá de este punto, como signo positivo, el tipo de cambio se mantiene lejos del techo del dólar que se ubica por encima de los $1.500.

Live Blog Post

Un importante banco de Wall Street invertirá miles de millones de dólares en inteligencia artificial

La entidad busca utilizar la IA para habilitar una mayor cobertura de clientes por banquero, personalizar la asesoría financiera y potenciar la productividad del desarrollador interno.

Live Blog Post

Dólar: en plena pax cambiaria, el Tesoro reactivó las compras en el mercado: ¿cuántas divisas sumó a reservas?

Por Solange Rial

El Tesoro compró dólares tanto con el mercado, para engrosar las reservas, como con el Banco Central, para afrontar pagos de deuda.

