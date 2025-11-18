SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
18 de noviembre 2025 - 07:40

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 18 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Los ADRs retrocedieron hasta 5% este lunes 17 de noviembre en Wall Street, al tiempo que el S&P Merval cayó y perforó los 2.000 puntos en dólares. Así, la bolsa porteña cortó con la racha positiva con la que terminó la semana pasada tras el anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y EEUU. A su vez, los bonos cerraron a la baja y el riesgo país se mantuvo arriba de los 600 puntos.

El mercado mantiene el tono optimista de las últimas jornadas, y toma ganancias de algunos papeles. En tanto, continúa la demanda por la eliminación de las restricciones que quedan quitar al dólar.

