Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 18 de noviembre

El dólar oficial retrocedió el lunes y perforó los $1.400, ampliando la brecha frente a los paralelos. El blue volvió a subir, el CCL mostró un avance moderado y el MEP también cayó, aunque menos que el tipo de cambio mayorista.

Los ADRs retrocedieron hasta 5% este lunes 17 de noviembre en Wall Street, al tiempo que el S&P Merval cayó y perforó los 2.000 puntos en dólares. Así, la bolsa porteña cortó con la racha positiva con la que terminó la semana pasada tras el anuncio del acuerdo comercial entre Argentina y EEUU. A su vez, los bonos cerraron a la baja y el riesgo país se mantuvo arriba de los 600 puntos.