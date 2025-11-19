El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.581,86 para la compra y a $1.674,34 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este miércoles 19 de noviembre
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.699,75 para la compra y a $1.730,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.185,25.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 19 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.400.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 19 de noviembre
El dólar blue cerró en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 19 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.476,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 19 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.438,74 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 19 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,5.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 19 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.474,96, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 19 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.227,85, según Binance.
