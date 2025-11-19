Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 19 de noviembre

El dólar oficial cotizó a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.371,20 para la compra y a $1.422,10 para la venta.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 19 de noviembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este miércoles 19 de noviembre
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 19 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.400.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 19 de noviembre
El dólar blue se ubica en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 19 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.476,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 19 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.439,53 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 19 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 19 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1486,04, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 19 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.387, según Binance.
