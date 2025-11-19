Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 19 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar mayorista retornó a los $1.400.

El dólar oficial cotizó a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó a $1.371,20 para la compra y a $1.422,10 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.400 .

El dólar blue se ubica en $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL opera en $1.476,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5%.

El dólar MEP cotiza a $1.439,53 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 19 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 19 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1486,04, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 19 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.387, según Binance.