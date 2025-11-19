Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 19 de noviembre + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cedió en las últimas ruedas, Depositphotos

El dólar blue cedió $5 y cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 19 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.400.

Valor del CCL hoy, miércoles 19 de noviembre El dólar CCL opera en $1.471,29 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 19 de noviembre El dólar MEP cotiza a $1.440,51 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 19 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 19 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.469,52, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 19 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.000, según Binance.