Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 4 de noviembre

El dólar mayorista cotiza a 1.551 para la venta este miércoles 4 de noviembre y marcó un nuevo récord nominal. Los bonos soberanos en dólares cerraron este martes 3 de noviembre con nuevos retrocesos, por lo cual el riesgo país se afianzó arriba de los 830 puntos básicos. Los ADRs cerraron mixtos, mientras el MSCI Merval frenó su racha negativa.
El crédito a las familias no despega: las tarjetas caen 12,2% anual y los préstamos personales acumulan 13 meses de debilidad
El financiamiento al sector privado creció apenas 0,1% real en octubre y acumuló una caída interanual del 1,6%, según First Capital Group. Los saldos de tarjetas de crédito retrocedieron 2,3% mensual en términos reales y los préstamos personales bajaron 0,6%. En contraste, los hipotecarios avanzaron 3,3%, mientras las empresas mostraron una mayor demanda de financiamiento en pesos.