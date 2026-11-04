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4 de noviembre 2026 - 11:13

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 4 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza a 1.551 para la venta este miércoles 4 de noviembre y marcó un nuevo récord nominal. Los bonos soberanos en dólares cerraron este martes 3 de noviembre con nuevos retrocesos, por lo cual el riesgo país se afianzó arriba de los 830 puntos básicos. Los ADRs cerraron mixtos, mientras el MSCI Merval frenó su racha negativa.

Este miércoles, el mercado reacciona a los resultados de las elecciones de medio término en EEUU que enviaron un contundente mensaje a Donald Trump de rechazo a la gestión. Los republicanos perdieron la Cámara de Representantes y también quedaron derrotados en el Senado complicando la gestión para los próximos dos años.

En ese contexto, Wall Street tendrá la primera reacción pero también los títulos argentinos pueden reaccionar negativamente por la cercanía de Trump con Javier Milei.

En el panorama local, además se espera que el INDEC publique las Bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre.

El crédito a las familias no despega: las tarjetas caen 12,2% anual y los préstamos personales acumulan 13 meses de debilidad

El financiamiento al sector privado creció apenas 0,1% real en octubre y acumuló una caída interanual del 1,6%, según First Capital Group. Los saldos de tarjetas de crédito retrocedieron 2,3% mensual en términos reales y los préstamos personales bajaron 0,6%. En contraste, los hipotecarios avanzaron 3,3%, mientras las empresas mostraron una mayor demanda de financiamiento en pesos.

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China pide a los bancos frenar las salidas a bolsa y suspende la venta masiva de acciones

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 4 de noviembre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.572,65 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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