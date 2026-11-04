Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 4 de noviembre

El dólar mayorista cotiza a 1.551 para la venta este miércoles 4 de noviembre y marcó un nuevo récord nominal. Los bonos soberanos en dólares cerraron este martes 3 de noviembre con nuevos retrocesos, por lo cual el riesgo país se afianzó arriba de los 830 puntos básicos. Los ADRs cerraron mixtos, mientras el MSCI Merval frenó su racha negativa.

Este miércoles, el mercado reacciona a los resultados de las elecciones de medio término en EEUU que enviaron un contundente mensaje a Donald Trump de rechazo a la gestión. Los republicanos perdieron la Cámara de Representantes y también quedaron derrotados en el Senado complicando la gestión para los próximos dos años.

En ese contexto, Wall Street tendrá la primera reacción pero también los títulos argentinos pueden reaccionar negativamente por la cercanía de Trump con Javier Milei.

En el panorama local, además se espera que el INDEC publique las Bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre.