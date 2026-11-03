El dólar blue quedó más cerca del mayorista y la brecha bajó a mínimos de cuatro meses
El paralelo cerró en $1.565 para la venta, mientras el mayorista volvió a subir y alcanzó un nuevo máximo nominal. Con ese movimiento, la distancia entre ambas cotizaciones se redujo a menos de 1%, el nivel más bajo de los últimos cuatro meses.
El dólar blue cerró este martes sin variaciones a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, mientras el mercado oficial volvió a avanzar con fuerza. El dólar mayorista subió $5,50 hasta $1.551, encadenó su segunda suba consecutiva de la semana y alcanzó un nuevo máximo nominal. De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones se redujo hasta alrededor de 0,9%, su menor nivel en cuatro meses, debido a que el avance del tipo de cambio oficial volvió a superar ampliamente el movimiento del paralelo.
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Por su parte, el dólar oficial minorista trepó a $1.570 y cerró por encima del blue. En tanto, el mayorista volvió a estar impulsado por una demanda de cobertura sostenida, que dominó buena parte de la rueda y llevó la cotización hasta un máximo intradiario de $1.552. Hacia el cierre, una recuperación de la oferta moderó parcialmente la presión compradora, aunque no evitó que el tipo de cambio terminara en un nuevo récord.
En total se negociaron u$s472,3 millones en contado y u$s1.039 millones en futuros, mientras el BCRA volvió a cerrar con saldo neutro por segunda jornada consecutiva y todavía no realizó compras en noviembre. En apenas dos ruedas, el mayorista acumuló un avance de $17, el doble de los $8,50 registrados en igual período de la semana anterior. Así, la mayor demanda de cobertura está empujando al oficial hacia nuevos máximos, pero sin trasladarse por ahora al blue, lo que continúa comprimiendo la distancia entre ambos mercados.