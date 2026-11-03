El dólar blue quedó más cerca del mayorista y la brecha bajó a mínimos de cuatro meses + Agregar ámbito en









El paralelo cerró en $1.565 para la venta, mientras el mayorista volvió a subir y alcanzó un nuevo máximo nominal. Con ese movimiento, la distancia entre ambas cotizaciones se redujo a menos de 1%, el nivel más bajo de los últimos cuatro meses.

El avance del mayorista llevó la brecha con el blue a su nivel más bajo en cuatro meses.

El dólar blue cerró este martes sin variaciones a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, mientras el mercado oficial volvió a avanzar con fuerza. El dólar mayorista subió $5,50 hasta $1.551, encadenó su segunda suba consecutiva de la semana y alcanzó un nuevo máximo nominal. De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones se redujo hasta alrededor de 0,9%, su menor nivel en cuatro meses, debido a que el avance del tipo de cambio oficial volvió a superar ampliamente el movimiento del paralelo.





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Por su parte, el dólar oficial minorista trepó a $1.570 y cerró por encima del blue. En tanto, el mayorista volvió a estar impulsado por una demanda de cobertura sostenida, que dominó buena parte de la rueda y llevó la cotización hasta un máximo intradiario de $1.552. Hacia el cierre, una recuperación de la oferta moderó parcialmente la presión compradora, aunque no evitó que el tipo de cambio terminara en un nuevo récord.

En total se negociaron u$s472,3 millones en contado y u$s1.039 millones en futuros, mientras el BCRA volvió a cerrar con saldo neutro por segunda jornada consecutiva y todavía no realizó compras en noviembre. En apenas dos ruedas, el mayorista acumuló un avance de $17, el doble de los $8,50 registrados en igual período de la semana anterior. Así, la mayor demanda de cobertura está empujando al oficial hacia nuevos máximos, pero sin trasladarse por ahora al blue, lo que continúa comprimiendo la distancia entre ambos mercados.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 3 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.551 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 3 de noviembre El dólar CCL cerró a $1.664,56 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.4%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 3 de noviembre El dólar MEP cerró a $1.560,24 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%. Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041. Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.657,76. Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s77.812, según Binance.