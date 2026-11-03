Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 3 de noviembre

El dólar mayorista cotiza a $1.545,5 para la venta este martes 3 de noviembre, mientras que el MEP retrocedió a $1565,25 y el blue se sostuvo a $1.565.

Wall Street sigue de cerca este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término en Estados Unidos, en una jornada clave para el futuro de la agenda económica de Donald Trump. Los comicios podrían modificar el equilibrio de poder en el Congreso, actualmente bajo control republicano, ante la posibilidad de que los demócratas recuperen la mayoría en una o ambas cámaras.