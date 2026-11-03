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3 de noviembre 2026 - 07:47

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 3 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza a $1.545,5 para la venta este martes 3 de noviembre, mientras que el MEP retrocedió a $1565,25 y el blue se sostuvo a $1.565.

Wall Street sigue de cerca este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término en Estados Unidos, en una jornada clave para el futuro de la agenda económica de Donald Trump. Los comicios podrían modificar el equilibrio de poder en el Congreso, actualmente bajo control republicano, ante la posibilidad de que los demócratas recuperen la mayoría en una o ambas cámaras.

El resultado electoral definirá el margen de maniobra de la Casa Blanca durante los próximos dos años, especialmente para avanzar con nuevas iniciativas fiscales, negociar el presupuesto federal y profundizar su política de desregulación.

EEUU llega a las elecciones con una economía dual: crece la actividad, pero también el costo de vida

El aumento de la inflación a causa de los aranceles y la guerra en Medio Oriente fueron un duro golpe para los hogares norteamericanos. A eso se le agrega el debate por las inversiones masivas en inteligencia artificial y su impacto en la economía norteamericana.

Por Juan Marcos Pollio

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