Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 3 de noviembre

El dólar mayorista cotiza a $1.545,5 para la venta este martes 3 de noviembre, mientras que el MEP retrocedió a $1565,25 y el blue se sostuvo a $1.565.
EEUU llega a las elecciones con una economía dual: crece la actividad, pero también el costo de vida
El aumento de la inflación a causa de los aranceles y la guerra en Medio Oriente fueron un duro golpe para los hogares norteamericanos. A eso se le agrega el debate por las inversiones masivas en inteligencia artificial y su impacto en la economía norteamericana.