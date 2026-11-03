Visita del papa León XIV a la Argentina EN VIVO: feriados, agenda, y todo lo que hay que saber

A seis días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno y la Iglesia avanzan en los últimos preparativos de la visita pastoral que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. Este lunes arribó a Buenos Aires una delegación de funcionarios del Vaticano y definieron detalles sobre la logística, los recorridos y las medidas de seguridad para todas las actividades del Pontífice en el país.

La comitiva, encabezada por Alessandro Gallo e integrada por miembros de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios, mantendrá reuniones con representantes de la Presidencia, Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la Conferencia Episcopal Argentina.

El pontífice llegará el domingo 8 a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas. Su agenda incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.