Los futuros de Wall Street suben y el dólar se debilita tras la derrota electoral de Donald Trump en el Congreso + Agregar ámbito en









Tras una fuerte caída inicial de los papeles tecnológicos en las bolsas de Asia y los futuros del Nasdaq por temores sobre la regulación de la IA, los inversores parecen retomar el tono positivo.

Wall Street perfila una nota positiva tras las elecciones de medio término en EEUU.

Cortando con la tendencia de las últimas ruedas, los futuros de los principales índices de Wall Street suben en las operaciones del premarket de este miércoles luego de la dura derrota sufrida por el oficialismo republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos (EEUU), que fungieron como una especie de referéndum político de la gestión de Donald Trump.

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En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York — el S&P 500 — sube 1,06% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,03%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,53% al alza.

La contundente victoria de los demócratas en el Congreso tuvo un efecto dominó en los mercados mundiales, afectando también a los bonos del Tesoro, mientras que el dólar se debilitó a medida que los operadores evaluaban lo que los resultados significarán para la agenda del presidente Donald Trump.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia en el mercado internacional, bajó 3 puntos básicos durante la jornada, situándose en el 4,92%, tras haber caído hasta 6 puntos básicos durante la noche, hasta un mínimo del 4,89%.

Eso, a su vez, presionó sobre la divisa norteamericana. El índice Dólar, que compara el desempeño de la moneda estadounidense contra una canasta de otras divisas de economías desarrolladas, baja 0,38% hasta los 101,3 puntos.

Robb Miller El impacto en los otros mercados Las acciones de empresas de inteligencia artificial en Asia lideraron las subas en los mercados bursátiles. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,67%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 2,16% y el Kospi surcoreano avanzó 0,62%. La gran exepción fue el Nikkei 225 japonés, que bajó 1,41%. En Europa, el Euro Stoxx sube 1,85%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,36% y el CAC francés acompaña con 1,50%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,19%. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 1% hasta u$s102,49 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 1,2%, hasta los u$s95,44 el barril.